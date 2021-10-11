ارتفاع سعر صرف الدرهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف المصرف المركزي عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي، والحقيقي للدرهم في الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع قوة الدولار.

وأوضح أن سعر الصرف الاسمي والفعلي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفع في الربع الثاني 1.2% على أساس ربع سنوي نتيجة للارتفاع في سعر صرف الدولار.

وأضاف «المركزي» أن سعر الصرف الحقيقي والفعلي للدرهم، وهو السعر الذي يأخذ في الاعتبار التباين في التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، ارتفع بنحو 0.2% علي أساس ربع سنوي، وأرجع الارتفاع في سعر الصرف الحقيقي والفعلي نتيجة إلى انخفاض التضخم، وكذلك التضخم السلبي في الدولة مقارنة بمعدلات التضخم السائدة لدى الشركاء التجاريين.

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