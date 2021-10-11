دراسة: أنشطة «سيلزفورس» في الإمارات توفر 20,300 فرصة عمل بحلول 2026

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سيلزفورس» المتخصصة في حلول إدارة علاقات العملاء، أن دراسة حديثة صادرة عن شركة «آي دي سي»، خلصت إلى أن شركة «سيلزفورس» ومنظومة شركائها في أسواق الإمارات، سيسهمون في توفير 20,300 فرصة عمل، وقرابة 3.9 مليارات دولار من عائدات شركات الأعمال الجديدة، بحلول 2026. كما أشارت الدراسة، إلى أن شركة «سيلزفورس»، تقود زخماً كبيراً لنمو أعمال منظومة شركائها في الإمارات، والتي يتوقع لها أن تجني قرابة 6.3 دولارات، مقابل كل دولار أمريكي تجنيه «سيلزفورس» من الأسواق المحلية، بحلول 2026.

توقّعت شركة «آي دي سي» للأبحاث، أن التقنيات المرتبطة بحوسبة السّحاب، ستمكّن الشركات من التركيز على تأسيس مقرّات رقمية قادرة على دعم فرص النجاح لكل من العملاء والموظفين، من أي مكان كان. فالعمل عن بُعد، والتفاعل مع العملاء بدون احتكاك مباشر، ومبادرات الاستدامة، باتت جوانب أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتتوقع «آي دي سي»، بدورها، أن تستمر هذه التوجهات.

ويمُكن لتقنيات «سيلزفورس»، أن تساعد الشركات في التخطيط لمستقبل أكثر استدامة. إذ تتوقع شركة «آي دي سي»، أن يؤدي الانتقال من استخدام البرمجيات المثبتة محلياً، إلى اعتماد حوسبة السّحاب، إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بحوالي مليار طن متري، خلال الفترة ما بين 2021 إلى 2024. كما وضعت شركة «سيلزفورس» نفسها، خطة للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، لكافة عملياتها حول العالم، بحلول 2022، وتتيح حالياً سحابة حوسبة خالية من الكربون لجميع عملائها.

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