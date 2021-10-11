2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.3 مليار درهم. وتم تسجيل 229 مبايعة بقيمة 628.56 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 71.03 مليون درهم، و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 557.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 18 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 35 مليوناً.

وسجلت الرهون 1.68 مليار درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 397.54 مليون درهم، و119 رهن فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وأهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 320 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 159 مليون درهم. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 20.44 مليون درهم أهمها بمنطقة البدع بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين.

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