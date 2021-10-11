شراء انتقائي يدعم صعود أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية بختام جلسة أمس، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة، فيما تعرضت أسهم العقار لعمليات بيع وجني أرباح.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.03% ليغلق عند 2773.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.27% ليصل إلى 7730 نقطة بدعم مكاسب أسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.43 مليار في أبوظبي و 82.3 مليوناً بدبي. وجرى تداول 287.5 مليون سهم، موزعة بواقع 208.15 ملايين في أبوظبي و79.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 7497 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.42%. وانخفض قطاع العقار 0.5%. ونزل قطاع الاستثمار 0.8%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 12 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 9.3 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 8.6 ملايين درهم. وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع بنسبة 3.63%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.94%. واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 10 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 10 ملايين.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع الاستثمار 1.16%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.87%. وزاد قطاع الطاقة 0.05%. ونزل قطاع البنوك 0.43%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 302.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 293.2 مليون درهم. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.98%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 18.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 18.5 مليون درهم.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 24.65 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 5.6 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 5.6 ملايين، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 24.65 مليون درهم.





إفصاحات

ـــ اعتمد مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء تقرير الإدارة التنفيذية العليا للشركة الخاص بتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإمارات لصناعات الحديد، وإدراج الأسهم الجديدة، الذي تم في 4 أكتوبر، وقرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 4 نوفمبر المقبل أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية، للنظر في جدول الأعمال، الذي سيتضمن انخفاض أعضاء لمجلس إدارة الشركة.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «ايه اس جي ستاليونز» في 14 أكتوبر لاعتماد البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبحث أحوال الاستثمارات الجديدة.

ـــ ينظر مجلس إدارة شركة «القدرة القابضة» في 13 أكتوبر الاستقالة الجماعية لرئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء، والدعوة لانعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ـــ يعقد مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» اجتماعاً عبر الإنترنت في 27 أكتوبر، للنظر في اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

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