مطار الشارقة الرابع عالمياً بالتصنيف الذهبي لخدمة ذوي الإعاقة الحركية

المصدر: الشارقة- البيان

حصل مطار الشارقة على شهادة التصنيف الذهبي كونه جهة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من الاتحاد العالمي للمعاقين، ليكون بذلك رابع مطار في العالم يحصل على هذه الشهادة، تقديراً لدوره وجاهزيته وتميزه في التعامل مع ذوي الإعاقة الحركية، وتوفيره تسهيلات متعددة لهم.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يعمل المطار باستمرار ليكون واحداً من بين أفضل مطارات المنطقة والعالم بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لجميع فئات المسافرين. وستحق المطار هذا الإنجاز العالمي، الذي يأتي ترجمة لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم ورعاية ذوي الإعاقة الحركية وتوفير مختلف الاحتياجات التي تسهم في التسهيل عليهم وتشكيل نموذج يحتذى في الاستثمار بالإنسان.

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