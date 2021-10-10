«أصداء بي سي دبليو» تكشف نتائج استطلاعها الـ 13 لرأي الشباب العربي 12 أكتوبر

المصدر: البيان

تكشف وكالة «أصداء بي سي دبليو»، نتائج استطلاعها السنوي الثالث عشر لرأي الشباب العربي، الدراسة المستقلة الأشمل من نوعها للشريحة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ــ الشباب، في 12 أكتوبر الجاري بدبي.

ويعمل الاستطلاع على سد ثغرة واضحة في البيانات والرؤى حول هذه الشريحة الاجتماعية المؤثرة. ويمنح الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومتعددة الجنسيات معلومات قيّمة تلهم توجهاتهم في رسم السياسات وصياغة استراتيجيات الأعمال.

ويستقصي استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثالث عشر لرأي الشباب العربي 2021 الذي تُجريه شركة الأبحاث الدولية "بي إس بي" آمال ومخاوف وتطلعات الشباب العربي ممن ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، في 50 مدينة ضمن 17 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهدف إعداد هذا الاستطلاع، تم إجراء 3,400 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 6 و30 يونيو 2021، باللغتين العربية والإنجليزية، مع الشباب والشابات من مواطني كل دولة مشمولة. وتوزعت العينة بالتساوي بين الذكور والإناث.

وعملت وكالة «أصداء بي سي دبليو» على تجميع الآراء الواردة في الاستطلاع لاستخلاص أبرز النتائج، وستقوم بمشاركتها خلال الفعالية التي تعتزم تنظيمها في يوم 12 أكتوبر عبر الإنترنت. وستنعقد بعدها جلسة حوارية بإدارتي تجمع كلاً من: الدكتور جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة؛ ودانيا خالد المعينا الرئيس التنفيذي لأول منظمة غير ربحية في المملكة العربية السعودية؛ وفيصل اليافعي وهو صحفي وشريك في وكالة الاستشارات الاستراتيجية "هيلدبراند نورد".

ويذكر أن وكالة «أصداء بي سي دبليو» بدأت إجراء استطلاعها السنوي عام 2008، ويعتبر المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي وتضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

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