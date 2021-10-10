بريسكوت للتطوير العقاري تطلق «برايم ريزيدنسي 3» في منطقة الفرجان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بريسكوت للتطوير العقاري، إطلاق مشروعها السكني برايم ريزيدنسي 3، في منطقة الفرجان، أحد أبرز المواقع الواعدة في دبي.

ويُعدّ مشروع برايم ريزيدنسي 3، الذي تبلغ قيمته 140 مليون درهم، أول المشروعات القائمة على مفهوم المنازل الذكية في منطقة الفرجان. ويضم المشروع 292 شقةً موزعةً على أبنية مكونة من طابق أرضي، ومرآب من مستويين لركن السيارات، و7 طوابق علوية، إضافة إلى مرافق تشمل حوض سباحة، ومسبحاً للأطفال، وصالة رياضية، وصالة للاجتماعات غير الرسمية. ويحتوي كل بناء على حديقة على السطح، مع مساحة مميزة للجلوس في الهواء الطلق.

ويمكن للمشترين والمستثمرين، الاستفادة من خطة الدفع والتسليم الحصرية، والتي تم وضعها بعناية، لتوفر لهم راحة البال، بفضل آليات الدفع الميسّرة. وتتضمن عملية السداد، دفعة أولى بقيمة 10 %، ودفعة أخرى بنفس القيمة بعد ثلاثة أشهر، ومن بعدها يتم السداد وفق أقساط ربع سنوية، بقيمة 5 % لمدة عام، ثم دفع 10 % من قيمة العقار عند التسليم، قبل تقسيط النصف الثاني من قيمة العقار بعد التسليم على مدى 3 سنوات.

ويبعد المشروع عن أقرب محطة مترو مسافة 3 دقائق فقط، ما يتيح وسيلةً سريعةً لربط الشقق السكنية بباقي أجزاء الإمارة. كما يبعد مسافة 4 دقائق بالسيارة عن شارع الشيخ زايد، و13 دقيقة عن موقع إكسبو 2020 دبي، و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.

وتتضمّن نجاحات الشركة، تسليم مجموعة من المشروعات السكنية والتجارية في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها برايم فيلاز وبرايم فيوز، وبرايم ريزيدنسي 1 و2، وبرايم بيزنس سنتر. ويُعدّ مشروعا برايم ريزيدنسي 1 و2، من المشروعات الحائزة على شهادة النجمة الذهبية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأعلنت الشركة عن تقديم عروض إقامة فندقية مجانية لمدة أسبوع كامل، للمشترين من خارج الدولة والراغبين بالاستثمار في مشروعات الشركة، بالتزامن مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، وإقبال العديد من المستثمرين العالميين على دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز