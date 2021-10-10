56 % نمواً بإنفاق المستهلكين في مراكز تسوق موسم صيف أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

ارتفع إنفاق المستهلكين في العاصمة الإماراتية خلال موسم صيف أبوظبي للتسوق والمأكولات، الذي نظمه موسم فنون الطهي في أبوظبي، ومنصة عروض أبوظبي، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي خلال الفترة من 17 يونيو إلى 31 أغسطس 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات Visa، الشركة العالمية في حلول الدفع الرقمي، زيادة إنفاق المستهلكين باستخدام بطاقاتها بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في 24 مركزاً تجارياً، وما يزيد على 4,000 متجر مشارك في الحملة بمختلف أنحاء الإمارة.

وأشار علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي إلى أن الأداء الإيجابي لقطاع التجزئة في الإمارة خلال موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات يشكل إنجازاً بحد ذاته، مؤكداً أن هذه المبادرة تُعتبر نموذجاً للتعاون والتنسيق القائم مع الشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة.

وقال الشيبة: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية مدى صلابة قطاع التجزئة والمطاعم، ونجاح الموسم في استقطاب العملاء والمتسوقين بالاعتماد على مجموعة متميزة من العروض والفعاليات المتنوعة، التي تدعم جهودنا للترويج لوجهتنا السياحية، وتسلّط الضوء على التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة. ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في تطوير المزيد من التجارب، التي تُثري جدول فعاليات أبوظبي، وتُعزز مكانتها على خريطة وجهات التسوق والترفيه وفنون الطهي العالمية المفضلة».

وشهد موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات باقة من الحملات والتجارب التفاعلية، بما في ذلك صيف الأناقة، وصيف الآيس كريم، وصيف العروض.

واحتضن الموسم برنامج تصميم أزياء جمع عدداً من المصممين العالميين، بمن فيهم آنا ديلو روسو وآنيا زيوروفا، وحفل عشاء مع المؤلفة والنجمة العالمية ريتا أورا، والجلسات الصيفية، وهي عبارة عن أسبوع كامل من ورش عمل الأزياء والديكور المنزلي، إلى جانب إطلاق مجموعة قطع حصرية تحمل توقيع العلامات العالمية بربري وديور وفندي وغيرها.

ومنح صيف الآيس كريم المتسوقين فرصة الاستمتاع بتجربة منعشة مع «ألف نكهة ونكهة»، بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من نكهات الآيس كريم في موقع واحد، كما استضاف آيس كريم لاب في ياس مول قائمة مختارة من العلامات العالمية للمرة الأولى مثل دايس وبان آند آيس من المملكة المتحدة، وإيزويلت جيلاتو من الولايات المتحدة.

وخلال فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي، قدم أكثر من 30 مطعماً قوائم أطباق حصرية، فيما شكّل التعاون بين الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي، والشيف السنغافوري ريف عثمان حدثاً مميزاً ضمن سلسلة تجارب الطهي «فود فوروارد».

وأكّد شهباز خان، مدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أثمرت حملة أخرى ناجحة على غرار سابقاتها، وقال: «نمنح المستهلكين خيارات الدفع المفضلة لديهم، ولا شك في أن هذه النتائج المشجعة لموسم أبوظبي للتسوق والمأكولات أثبتت أن العملاء يحبذون الخيارات المرنة والآمنة لسداد قيمة خدماتهم ومشترياتهم».

وأضاف: «في ظل التحسن المستمر في الوضع الصحي، تبقى مسألة تقديم تجارب دفع مجزية وآمنة أمراً بالغ الأهمية لتجار التجزئة سعياً إلى تحقيق النمو والازدهار».

وفي إطار الشراكة بين موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات وشركة Visa، حظي العملاء الذين أنفقوا 200 درهم على الأقل باستخدام بطاقات Visa في المتاجر المشاركة بفرصة الفوز بسيارة حديثة.

كما انضمت الاتحاد للطيران إلى شركاء موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات، عبر تقديم أربعة ملايين ميل من برنامج ضيف الاتحاد ضمن جوائز حملة «تسوق واربح».

وقالت كيم هارداكر، رئيسة قسم الشركات وبرامج الولاء في الاتحاد للطيران: «تؤكد شراكة الاتحاد للطيران مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي سعينا المستمر لدعم انتعاش قطاع السياحة في الإمارة، وتحفيز المستهلكين في قطاعي التجزئة والمطاعم، وذلك من خلال موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتتكامل التجارب الفريدة والمتنوعة في أبوظبي مع رؤيتنا لجعل عاصمة الإمارات الوجهة المفضلة للسفر والتسوق والاستمتاع بفنون الطهي».

وجاء تنظيم جميع العروض والأنشطة المختلفة ضمن موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات، في إطار التزام كامل بإرشادات السلامة وأفضل الممارسات الصادرة عن الجهات المعنية المحلية والعالمية، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وقال ربيع الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، إن دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تحرص على المساهمة في إنجاح مواسم أبوظبي، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، وذلك من خلال تسهيل إجراءات إصدار تصاريح عروض وإعلانات منافذ البيع وقطاع التجزئة، بهدف استقطاب أكبر شريحة من المتسوقين.

يذكر أن أبوظبي تستضيف برنامجاً حافلاً من الفعاليات قبل نهاية العام الجاري، وأبرزها المهرجان الإبداعي الأول لمجموعة التصميم العالمية «سيمي بيرمانينت» في الشرق الأوسط، خلال شهر أكتوبر، والمهرجان العالمي الأول من نوعه في المنطقة المعني بقطاع التجزئة «فيوتشر ورلد» خلال شهر ديسمبر، مع عودة موسم فنون الطهي في أبوظبي والحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق.

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