وكالة «أيه إم بست» تؤكد تصنيف «أبوظبي الوطنية للتأمين» عند المستوى الممتاز (A)

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، منح الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني المتخصصة في قطاع التأمين «إيه إم بست» الشركة التصنيف عند مستوى A (ممتاز)، والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم «a» (ممتاز)، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يؤكد تصنيف وكالة «أيه إم بست» القوة المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وسجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات على مدى سنوات عديدة. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب الأداء القوي، الذي شهدته أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2021، ومع قرب دخول عملياتنا التشغيلية عامها الخمسين؛ ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بذل الجهود للحفاظ على مزاياها التنافسية، من خلال استراتيجيتها الواضحة ونهجها المدروس لعمليات الاكتتاب، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق التميز على صعيد العمليات التشغيلية وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» رفعت في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الدرجة A- إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.

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