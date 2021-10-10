«إلينغتون العقارية» تستكمل «ويلتون تيراسز» أول مشاريعها في مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إلينغتون العقارية»، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي، عن قرب استكمال أعمال البناء والتشييد ضمن مشروعها السكني «ويلتون تيراسز». ومع ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتكون إمدادات المياه والكهرباء متوفرة في كافة أرجائه، يستعد «ويلتون تيراسز» لاستقبال سكانه لإثراء تجاربهم المعيشية بفضل موقعه المتميز في قلب مدينة محمد بن راشد وإطلالاته الخلابة على محمية رأس الخور للحياة الفطرية.

ويعتبر «ويلتون تيراسز» مشروعاً راقياً يركز على جماليات التصميم، حيث سجل عند إطلاقه إقبالاً واسعاً من العملاء ونجح ببيع كافة وحداته. وحرصت شركة «إلينغتون العقارية» على الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لبناء المشروع، واستكملت كافة مراحل تشييده بنجاح لتسليم وحداته إلى ملاكها في الموعد المحدد، الأمر الذي يؤكد على التزامها الجاد والمستمر بتشييد مشاريع تضمن قيمة مضافة لجميع المستثمرين.

بهذه المناسبة، قال بهاتناغار الشريك المؤسس ورئيس شركة «إلينغتون العقارية»: «باعتبارنا مطوراً عقارياً رائداً يركز جماليات التصميم، نلتزم في «إلينغتون العقارية» بإنشاء مجمعات سكنية راقية بطابع متميز وتقدم أنماط الحياة التي يتطلع إليها عملاؤنا. وقد شهد مشروع «ويلتون تيراسز» إقبالاً واسعاً من المستثمرين عند إطلاقه، ونجح ببيع كامل وحداته بفضل موقعه الاستثنائي وتصميمه الأنيق وجودة إنشائه العالية وهي مزايا تمثل أفضل تعبير ممكن عن هوية «إلينغتون العقارية». وسنبدأ قريباً بوضع اللمسات النهائية على المشروع لتسليم وحداته في الموعد المحدد».

وتجمع تصاميم مشروع «ويلتون تيراسز» بين العناصر الكلاسيكية والمعاصرة، ويحتضن 283 شقة مصممة حسب الطلب بغرفة نوم واحدة أو اثنتين. وتتوزع المنازل على برجين يتألف كل منهما من 12 طابقاً، بتصاميم أنيقة تتماهى مع موقع المشروع الفريد. وتحتفي تصاميم المشروع بالارتباط التاريخي العريق للمنطقة بطريق الحرير لتمثل امتداداً لمحيطه الطبيعي الآسر.

ويرتبط برجا «ويلتون تيراسز» بمنصة بوديوم واحدة، تضفي طابعاً رائعاً على المظهر الخارجي للمشروع. وتتمتع المنازل بإطلالات ساحرة على الأفق العمراني لمدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية. وبوجود عدد من المساحات الخارجية ومناطق اللعب، يضمن المشروع للأطفال بيئة تفاعلية مميزة وحافلة بالنشاطات، في حين تمثل الحدائق مكاناً مثالياً لاجتماعات العائلات.

وفي نهاية العام 2019، تم إطلاق مسابقة «ويلتون تيراسز» لفن طريق الحرير لدعم الفنانين الناشئين والطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقطبت بالفعل اهتماماً كبيراً. وسيتم عرض الأعمال الفائزة في مشروع «ويلتون تيراسز» والتي تم اختيارها من بين 150 عرضاً فنياً من مصممين وفنانين ضمن فئات عديدة تضمنت فن الرسم، والصور الفوتوغرافية والمنحوتات والتراكيب الفنية ووسائل الإعلام المختلطة. وتضم الأعمال الفائزة كلاً من أفضل منحوتة وتركيب فني (تركيب الردهة) – جاكي تانغ ويزيد عبيد؛ ولوحة تجريدية للفنان ألكساندرو دانو؛ والصور الجذابة لفنان تصوير المناظر الطبيعية والبورتريه باول فلاد ايبور.

ويتمتع «ويلتون تيراسز» بموقع حيوي على مسافة قريبة من «وسط مدينة دبي» ومعالم الترفيه والأعمال الأخرى في المدينة. ويضمن ارتباط المشروع المباشر بشارع الخيل سلاسة تنقل السكان.

وينضم برجا «ويلتون تيراسز» 1 و2 إلى محفظة «إلينغتون العقارية» المتنامية من المشاريع الحائزة الجوائز بدبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وتقع جميعها في «دائرة قرية جميرا»، إضافة إلى ويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، و«دي تي 1» في وسط مدينة دبي.

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