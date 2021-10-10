ميلي الألمانية تستعرض أحدث الميزات والابتكارات في مركزها بدبي

المصدر: دبي - البيان

من خلال مركز تجارب ميلي في دبي، تواصل الشركة الألمانية المصنعة للأجهزة المنزلية المميزة تعزيز مكانتها في دولة الإمارات. وكان آخر هذه الجهود إعلان الشركة عن مجموعة الجيل 7000 المبتكرة من الأجهزة التي تُبسّط أعمال الطهي وغيرها من المهام اليومية وتجعلها أسهل من أي وقت مضى.

فقد كشفت الشركة عن 353 جهازاً مطبخياً جديداً، في إعلان هو الأضخم من نوعه في تاريخ ميلي منذ 120 عاماً، وتتميز مجموعة الأجهزة المدمجة بمنتجات حديثة وفخمة تتراوح بين الأفران والمواقد وماكينات القهوة وجلايات الصحون. وقد سلطّت هذه المجموعة الضوء على التزام ميلي بالحرفية المميزة والأداء الطويل الأمد والاستدامة التي تقع في صميم عملياتها. كما تفي هذه الأجهزة الجديدة بوعدها المُعلن بتقديم «الجودة السابقة للزمن»، وهو عنوان أحدث حملة دعائية لميلي عالمياً.

تعمل أجهزة الجيل 7000 على توجيه العملاء أثناء أداء الأنشطة المنزلية بخطوات التشغيل البديهية والعمليات السلسة والسهلة. بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن شبكة الواي فاي المدمجة التي تربط الأجهزة المنزلية بتطبيق ميلي بالقيام بمجموعة من الوظائف الملائمة.

كذلك، تم دعم التشغيل الأوتوماتيكي لمجموعة الجيل 7000 بميزة MotionReact، وهي ميزة موجودة في منتجات متعددة يتم من خلالها استشعار قرب المستخدم من جهاز ميلي لتفعيل لوحة التحكم وضوء الفرن وإلغاء الجرس عند انتهاء الطهي.

أما عندما ترتفع الحرارة فوق المعدل المطلوب، فيتم تفعيل ميزة TasteControl الأولى من نوعها في عالم الأفران. وتجنّب هذه الوظيفة الإفراط في طهي الطعام عن طريق فتح باب الفرن تلقائياً وتشغيل المروحة لخفض درجة حرارة الفرن بسرعة. وهكذا، تنتهي عملية الطهي بدقة في الوقت المحدد، ما يمنع استمرار طهي الطعام في حرارة الفرن المتبقية، وبالتالي، تفادي جفافه.

وسعياً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، تنقل ميزة FoodView (وهي عبارة عن كاميرا مدمجة داخل الفرن)، صوراً عالية الدقة إلى الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. ومن خلال هذه الميزة، يتمكن المستخدمون من إجراء التعديلات اللازمة على درجة الحرارة ومدة دورة الطهي بسهولة باستخدام الجهاز المحمول.

وفي هذا السياق، علّق صوايا صوايا، المدير العام لشركة ميلي، قائلاً: «تم تصميم مجموعة الجيل 7000 لمساعدة المستخدمين على تحقيق التميز في الطهي. فمن خلال الميزات والخصائص الاستثنائية وطرق التشغيل الأوتوماتيكية لأجهزتنا المدمجة، نوفر لعملائنا الفرصة للتباهي بإبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم، بما يتناسب مع ثقافات الطهي الغنية والمتنوعة من المطبخ الإماراتي إلى المطابخ الدولية المتعددة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

وتغطي الميزات المبتكرة مجموعة من المنتجات الإضافية من ميلي مثل جلاية الصحون من الجيل 7000 الموفرة للطاقة، والتي تتميز بنظام AutoDos الأوتوماتيكي الأول في العالم لتوزيع مسحوق التنظيف من خلال جهاز PowerDisk المدمج في الجهاز، إلى جانب المجموعة الذكية من غسالات W1 المزودة بـتقنية TwinDos®، والتي توزّع مسحوق الغسيل بطريقة مبرمجة ومبتكرة من غير الاحتياج لإضافة المسحوق عند كل غسلة. علاوة على ذلك، تُرسي المكنسة الكهربائية Triflex HX1 وهي المكنسة الأولى اللاسلكية من ميلي معايير جديدة من حيث المرونة وراحة المستخدم بفضل تصميمها القائم على مفهوم 3 تصاميم في 1.

تم تصميم منتجات ميلي بالتركيز على الجودة والأداء والاستدامة. وأوضح صوايا: «بعد أن تبيّن لنا أنّ طول عمر الأجهزة هو أحد أفضل أشكال الاستدامة على عكس المنتجات التي يتم التخلص منها بسبب قصر عمرها، قمنا بتطوير منتجات ميلي لضمان أداء استثنائي طويل الأمد. وبالتالي، يمكن أن يستمتع عملاؤنا بنتائج عالية الجودة وهم مطمئنين من ناحية ترك أثر بيئي إيجابي».

وتتيح ميلي لجميع عملائها فرصة تجربة المنتجات قبل شرائها مباشرة في مركز تجارب ميلي في دبي. وبمساعدة مستشاري مبيعات ميلي والشيف فرانشيسكا بوسو، بإمكان العملاء تجربة واختبار جميع الميزات والوظائف المبتكرة لمجموعات المطبخ والغسيل والعناية بالأرضيات. ولا شكّ أن هذه التجارب التفاعلية تضمن للعملاء اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن منتجات ميلي التي يرغبون باقتنائها في منازلهم.

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