تكريم لـ«تبريد» من جائزة الشيخ خليفة للتميز والجمعية الدولية لطاقة تبريد المناطق

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع «تبريد» على جائزة «منظومة العام» من الجمعية الدولية لطاقة تبريد المناطق على هامش نسخة 2021 من المؤتمر السنوي للجمعية، والذي انعقد مؤخراً بمدينة أوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

وحصلت «تبريد» كذلك على الجائزة الفضية عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» من جائزة «مساحة طاقة المناطق 2020 - ما وراء أمريكا الشمالية»، ما يعكس ما حققته الشركة من نجاح غير مسبوق في العام نفسه، والذي تكلل بحصول «تبريد» على امتياز تبريد منطقة «داون تاون دبي» وجزيرة السعديات، بما تشملانه من منشآت ترفيهية وثقافية واقتصادية عالمية.

كما حصلت «تبريد» على الفئة الفضية من جائزة الشيخ خليفة للتميّز، وهي الجائزة التي تُقدم للمؤسسات، التي حافظت على مستويات عالية من الأداء التشغيلي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد عبد الله المرزوقي والرئيس التنفيذي للعمليات جان-فرانسوا شارترين، وذلك ضمن مراسم تكريم خاصة نظمتها غرفة أبوظبي في 22 سبتمبر.

وقال المهندس خالد عبدالله المرزوقي الرئيس التنفيذي للشركة: لهذه الجوائز أهمية كبيرة للشركة، لأنها مؤشر واضح يؤكد تميّز «تبريد» على مستوى يتجاوز الأسواق المحلية، وقطاع تبريد المناطق في الشرق الأوسط، لينافس كبرى المؤسسات العالمية، ويؤكد حصول «تبريد» على جائزة الشيخ خليفة للامتياز الأثر الإيجابي الكبير للشركة في الإمارات والمنطقة.

وأضاف: تتمتع الجمعية الدولية لطاقة المناطق كذلك بنفوذ كبير بقطاع تبريد المناطق، ويعدّ فوزنا بأهم جوائزها مصدر فخر كبير لنا في «تبريد»، فيما يعد شهادة على اعتماد الشركة لأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، ويدل على المكانة التي تحظى بها دولياً، لدى العملاء والمنافسين على حد سواء.

وضم وفد «تبريد» المُشارك في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لطاقة تبريد المناطق عدداً من كبار مسؤولي الشركة، تقدمهم المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي، وجان فرانسوا شارتران الرئيس التنفيذي للعمليات ود. يوسف الحمّادي، المدير العام لشركة داون تاون دي سي بي ومهرة البلوشي، مدير العمليات، وسعاد السركال، نائب رئيس - إدارة الاتصال الاستراتيجي. وكونه جزءاً من برنامج مشاركة «تبريد» في المؤتمر، شارك المهندس خالد المرزوقي إلى جانب نخبة من خبراء قطاع طاقة المناطق في ندوة حول التوجهات الحالية والمستقبلية في القطاع وفرص نموّه.

واشتملت مشاركة «تبريد» كذلك كلمة رئيسية لسعاد السركال، نائب رئيس- إدارة الاتصال الاستراتيجي، حملت عنوان «أثر الاتصالات الاستراتيجية على الأداء»، وقالت السركال: عندما بدأنا استخدام البيانات لدفع استراتيجيات التواصل التي نعتمدها، حققنا نسبة وصول بلغت 500% على مستوى العالم، وازدادت حصتنا السوقية، وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة كبيرة بلغت 32%، ونحن في مرحلة متسارعة من النمو والنجاح المستمر.

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