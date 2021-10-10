«إمباي» تطلق حملة ترويجية بجوائز مبتكرة في موسم العودة إلى المدرسة

المصدر: دبي- البيان

أجرت شركة «إمباي» المتخصصة في نظام الدفع اللا تلامسي في دولة الإمارات حملة ترويجية تعتبر الأولى من نوعها في مجال دفع الرسوم التعليمية، وهي حملة «10 آلاف درهم إماراتي لقاء دفع رسوم التعليم الخاص» على تطبيق «إمباي» لثلاثة رابحين من مستخدمي المنصة الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع موسم العودة إلى المدرسة، وقد تم تسجيل أسماء مستخدمي «إمباي»، الذين دفعوا وحولوا الرسوم التعليمية إلى أطفالهم من خلال التطبيق في سحب رقمي لربح جوائز نقدية.

هذا وقد تم الإعلان عن الرابحين في السحب الرقمي في حفل خاص أُقيم في مقر «إمباي» الرئيسي مع اتباع بروتوكولات الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلم الجوائز النقدية إلى الرابحين كل من الرئيسة التنفيذية لشركة «إمباي» منى القصاب ونائب الرئيسة التنفيذية جيجي جورج كوشي.

وقالت منى القصاب الرئيسة التنفيذية للشركة تعليقاً على المناسبة: يتجه العالم سريعاً نحو الرقمنة، وقريباً ستصبح الطرق التقليدية للمعاملات بالية، حيث نظمنا هذه الحملة مع الأخذ في الحسبان متطلبات الوقت الراهن، مع تشجيع سكان الإمارات على أن يسلكوا الطريق الرقمي في إكمال معاملاتهم، وجعلنا هذه التجربة مجزية لهم أيضاً. إن جميع مستخدمي «إمباي» هم سفراؤها ويسرّنا مشاركة لحظة ربح معهم، كما أهنئ جميع الرابحين وأتمنى حظاً أوفر للمستخدمين الآخرين في المرة المقبلة، إذ إن «إمباي» ستقدم مزيداً من فرص الربح قريباً.

وأضافت: لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد المستخدمين في الأشهر القليلة الفائتة، ونعتقد أن عائلتنا ستستمر في النمو، ويتمثل هدفنا نحو مستخدمينا بتوفير منصة واحدة لجميع عمليات الدفع الخاصة بهم، وجعل معاملاتهم اليومية سريعة وملائمة.

يُذكر أن الرابحين المحظوظين، الذين عاد كل منهم إلى منزله بجائزة نقدية قيمتها 10000 درهم إماراتي هم: مير شفيقور بازلور رحمن وناندو آجيث، وليفينيا آنجل لوبيز، الذين تم اختيارهم من المدارس الشريكة لـ«إمباي» في الإمارات.

هذا وصرح جيجي جورج كوشي نائب الرئيسة التنفيذية لشركة «إمباي» والرئيسة التنفيذية للمنتج: تعمل «إمباي» على تطوير مجتمع رقمي عبر اعتماد حلول وخدمات، من شأنها أن تمكن التحول الرقمي على المستوى الدولي، ولقد أظهر العملاء مستوى عالياً من الاهتمام بتطبيقنا ونفخر بأننا حققنا بصمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت قصير جداً، وسنستمر بتنظيم حملات كهذه لتشجيع المعاملات الرقمية في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تطوير تطبيق «إمباي» وجهة للقيام بعمليات دفع آمنة وسريعة وسلسة ومرنة من أي مكان في العالم حتى أثناء سفر المستخدمين، ذلك أن المنظومة متعددة الوظائف تضمن راحتهم من خلال تبسيط متطلبات معاملاتهم، ويمكن للمقيمين في الإمارات تنزيل التطبيق المميز المجاني من «متجر جوجل بلاي» أو «متجر تطبيقات آي أو إس» والتسجيل في غضون دقيقتين فقط والاستفادة من بطاقة رقمية مدعومة من «ماستركارد» داخل التطبيق، وسيُحدث الجيل الجديد من حلول الهواتف المحمولة ثورة في تجربة العملاء، من خلال تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وذكية وسريعة وآمنة.

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