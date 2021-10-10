«سيدات عجمان» يبحث تعزيز التعاون المشترك مع مجلس سيدات أعمال الإمارات

المصدر: عجمان - (البيان)

استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، بهدف التعريف بإنجازات وخطط مجلس سيدات أعمال عجمان والتعرف على أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها، إلى جانب بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات.

واستقبلت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الوفد الزائر بمقر المجلس في مركز عجمان لريادة الأعمال. وترأس الوفد فريدة عبد الله قمبر العوضي، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات.

واطلع الوفد على مستجدات مشروع البرنامج الوطني «إشراقة2»، الذي أطلق مؤخراً بنسخته الثانية تحت شعار «الاقتصاد الأسري»، بهدف بناء كيان اقتصادي عائلي مستدام، ودعم الأسر المنتجة مع إحداث نقلة نوعية في أدائها، وتمكين دخولها أسواقاً جديدة، إضافة إلى تمكين الأسر من إنشاء نواة لشركات عائلية.

وقام الوفد بجولة في مركز عجمان لريادة الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال، وتوفير منصات تسويقية مستدامة لأصحاب المشاريع القائمة والأفكار الرائدة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية عقد اللقاءات الدورية بين مجالس الأعمال على مستوى الدولة لتبادل الأفكار والرؤى نحو تعزيز دور سيدات الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال بالدولة، خاصة في ظل تنامي دور المرأة في قطاع الأعمال ومساهمة سيدات الأعمال في الاقتصاد الوطني.

وقالت: يشكل مجلس سيدات أعمال الإمارات منصة مهمة تسهم في رفع الوعي لدى المرأة في المجتمع الإماراتي بأهمية قطاع ريادة الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز مشاركتها في هذا القطاع، الذي يشكل جزءاً كبيراً من موارد القطاع الاقتصادي في الدولة. كما يطرح المجلس أفضل الممارسات والسبل لرفع القدرة التنافسية لسيدات الأعمال، بشكل يواكب المستجدات العالمية ومتطلبات المستقبل.

واستعرض مجلس سيدات أعمال عجمان إنجازات مشاريع ومبادرات المجلس خلال الفترة الماضية، والنتائج التي حققها مبادرات سيارتي وإشراقة وإماراتي الجميلة ونقطة بيع ومبدايات e- channel ومبادرة وثق وتميز.

وشهدت الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات لعام 2021، بحضور عضوات المجلس، حيث جرت مناقشة المشاركات والزيارات الخارجية التي اعتمدها المجلس للمرحلة المقبلة.

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