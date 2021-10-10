غرفة رأس الخيمة تستعرض فرص الشراكات الاقتصادية مع سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة- البيان

التقى محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة إس. وياليندران وزير الدولة السريلانكي للتنمية الريفية، وتعزيز تربية الحيوانات المحلية وزراعة المحاصيل الاقتصادية بسريلانكا، يرافقه دون سيمان هارشادي سيلفا وكيل وزارة الدولة، وناليندا ويجيراثنا قنصل عام سريلانكا لدى الدولة.

وبحث اللقاء الذي حضره يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة بمقر الغرفة برأس الخيمة سبل تعزيز العلاقات، وتوسيع التعاون المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية بين رأس الخيمة وسريلانكا إلى مستوى عال وتعزيز التواصل الاستراتيجي، واتفق الجانبان على تحديد أنماط تعاون عالية المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في قطاعات عدة، منها الأمن الغذائي وتجارة المواد الغذائية والبحرية وتصديرها لرأس الخيمة وكذلك الفواكه والخضراوات.

وأكد الجانبان أهمية حث رجال الأعمال على الإسهام في تنمية العلاقات بين رأس الخيمة وسريلانكا، كما ناقشا مجالات التعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة عند كل منهما، إلى جانب استعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وكيفية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للالتقاء من خلال تنظيم فعاليات مشتركة.

واستعرض الجانبان أهم المقومات الاقتصادية لكل من رأس الخيمة وسريلانكا، وأكدا أهمية التعاون في قطاع المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات التجارية إلى جانب التعريف بأهم الفعاليات والمعارض، التي ينظمها ويستضيفها مركز «إكسبو رأس الخيمة».

وحث محمد النعيمي الوزير السريلانكي والوفد المرافق على دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال الأعمال بسيرلانكا، للمشاركة بالمعارض التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بـ«إكسبو رأس الخيمة»، مسلطاً الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال في ضوء المكانة الرائدة، التي تتبوأها الإمارة اليوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وشدد رئيس الغرفة ورئيس مؤسسة سعود بن صقر أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة التواصل والتنسيق بين المستثمرين في رأس الخيمة وسريلانكا، بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وقال وزير الدولة السريلانكي إنه والوفد المرافق كانوا حريصين كل الحرص على أن يتضمن جدول زيارتهم لدولة الإمارات، زيارة إمارة رأس الخيمة لما تشتهر به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية، وكذلك ما يعُرف عنها من تميزها في القطاع السياحي، وأشار إلى أن تعزيز اللقاءات بين الوفود التجارية من شأنه تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

ووجه الوزير السريلانكي الدعوة لرئيس الغرفة والحضور لزيارة جناح سريلانكا في «إكسبو دبي» للتعرف عن قرب، بما تتميز به سريلانكا من مقومات وإمكانات.

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