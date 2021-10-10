1.13 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في سبتمبر

المصدر: عجمان- البيان

أكدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان زيادة عدد التصرفات العقارية في سبتمبر بنسبة 24.82% مقارنة بشهر أغسطس، مع تسجيل 729 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن عجمان تشهد نشاطاً عقارياً إيجابياً، حيث سجل السوق العقاري ارتفاعاً في عدد وقيمة التصرفات العقارية، ما يعطي مؤشراً قوياً على متانة وصلابة القطاع العقاري، ويؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في عجمان وملاءمته لتطلعات المستثمرين ورجال الأعمال.

وتصدر حي الزاهية قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من الياسمين والعالية، وقدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 35 مليون درهم في «الحليو 1»، وتم سجيل 90 عملية رهن قدرت أعلاها بنحو 25 مليون درهم عن فئة الأراضي، و3.1 ملايين درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية.

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