2577 هبة عقارية بـ17.8 ملياراً في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

وثّقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2577 هبة عقارية بقيمة 17.8 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الماضية من العام الجاري 2021 وكانت حصة هبات الأراضي هي الأعلى قيمة مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والفلل السكنية. وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 1271 معاملة هبة لوحدات سكنية وتجارية و110 معاملات هبة لفلل سكنية، و134 هبة لقطع أراض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات.

وتركزت أكبر الهبات العقارية قيمة فيما يتعلق بالوحدات السكنية في مناطق جميرا بيتش رزيدنيس (هبة واحدة)، ثم برج خليفة بـ(176) ودبي مارينا 190 هبة ثم نخلة جميرا بـ80 و101 في الخليج التجاري.

وتركزت أكبر الهبات العقارية للأراضي السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات قيمة في مناطق نخلة جميرا (38 هبة) والرقة (7 هبات) وأم هرير الأولى (2 هبة) ومشرف (هبة واحدة) و7 في جميرا الثالثة.‏‏‏‏

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