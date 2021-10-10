نمو تاريخي متوقع لأعداد الزوار البريطانيين للإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت وكالة «سكاي سكانر» البريطانية، لحجز السفريات عبر الإنترنت، أن ترتفع أعداد الرحلات السياحية القادمة من المملكة المُتحدة إلى الإمارات، خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً.

واستندت «سكاي سكانر»، في توقعاتها، إلى بيانات أكدت أن أعداد الحجوزات لرحلات طائرات قادمة من المملكة المُتحدة إلى الإمارات، خلال الشهر الماضي، تجاوزت المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي «كوفيد 19».

كما استشهدت الوكالة ببيانات أخرى، أفادت بأن دبي هي ثاني أكثر وجهة على مستوى العالم، في عدد مرات البحث عبرها عن رحلات عودة من المملكة المُتحدة خلال أكتوبر الجاري وشهري نوفمبر وديسمبر المُقبلين. وذكرت الوكالة أيضاً، في تصريحات صحافية، أن عدد مرات البحث عبرها عن رحلات جوية من الإمارات إلى المملكة المُتحدة، شهد الشهر الماضي ارتفاعاً 2.3 %، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف قيود السفر بسبب الجائحة .

وأفادت الوكالة بأنه خلال الأسابيع الأخيرة منذ رفع الإمارات من قائمة السفر البريطانية الحمراء، قفزت أسعار تذاكر الطيران الصادرة من المملكة المُتحدة إلى الإمارات من 9 إلى 85 %، إلى نفس مستويات الأسعار التي كانت سائدة عام 2019 موضحةً أنه في غضون الأسبوعين الماضيين تحديداً، ارتفعت أسعار التذاكر الصادرة من المملكة المُتحدة إلى الإمارات، إلى مستويات فاقت مستويات 2017، الأمر الذي يبعث على التفاؤل الحذر، بشأن إمكانية أن تشهد رحلات البريطانيين إلى الإمارات، ارتفاعاً إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، خلال الربع الأخير من 2021 وبتأثير مزيج من الطلب المكبوت على السفر، والرغبة بزيارة دبي لمشاهدة «إكسبو». وأضافت أنه من المُتوقع أن يواصل اتجاه الحكومة البريطانية خلال الفترة الأخيرة، إلى تخفيف قيود السفر إليها تأثيره الإيجابي المُتمثل في زيادة طلب البريطانيين على السفر إلى الإمارات، خاصة خلال موسم الشتاء.

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