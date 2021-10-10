حرة مطار الشارقة تعزز كفاءة خدماتها بإضافة 36 خدمة ذكية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن إضافة 36 خدمة إلكترونية جديدة إلى قائمة خدماتها الرقمية، ليصبح مجموع الخدمات الذكية، التي تتيحها الهيئة لمتعامليها 284 خدمة تعزز كفاءة الأداء، وتسهل ممارسة الأعمال.

وفي مبادرة أخرى لتعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين بالمنطقة، كشفت الهيئة عن إطلاقها خدمة التسجيل وامتثال المالكين المنتفعين في قسم المشاريع، وخدمة التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء والبدء بمشروع جديد في إدارة الإيجار والتراخيص، كخدمات ذكية متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لتضاف هذه الخدمات إلى المنظومة التكاملية الشاملة لإدارة تجربة متعاملي المنطقة الحرة، والتي تتميز بسرعة إنجاز فائقة، يضاف ذلك إلى كفاءة مركز الاتصال، الذي يتمتع فريقه بقدرة عالية على الاستجابة والحل الفوري لأية مشكلة تواجه المتعاملين، لتحقق رضا وسعادة المستثمرين وجعلها أكثر إيجابية وتفاعلاً.

عمليات التطوير

وقال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «نسعى دوماً إلى ابتكار طرق لتعزيز تجربة الشركات العاملة في المنطقة وتسهيل أعمالهم، حيث إن إضافة خدمات إلكترونية جديدة هو جزء من سلسلة التحديثات المستمرة، التي تعكس عمليات التطوير، التي تجريها الهيئة ببنيتها وامتيازاتها لدعم مجتمع الأعمال والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تبني أفضل الممارسات، وبناء منظومة رقمية متطورة».

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