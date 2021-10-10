مجلس «الياه سات» يعدل سياسة توزيع الأرباح

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الياه سات» المدرجة في سوق أبوظبي المالي، الشركة الوطنية الرائدة في تشغيل الأقمار الصناعية، موافقة مجلس إدارتها على مقترح قدّمته الإدارة التنفيذية العليا لتعديل سياسة توزيع أرباح «الياه سات» للسماح بدفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، ويعكس المقترح ثقة الإدارة العليا بالوضع المالي المتين للشركة وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وتمويل الاستثمارات المستقبلية. وسيتم عرض المقترح على المساهمين لإقراره في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل للشركة الخاص بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021، بعد صدور الموافقة النظامية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية العمومية. ويتماشى مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح للسماح بدفعها على أساس نصف سنوي مع التزام «الياه سات» بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ومكانتها المتميزة في قطاع الأقمار الصناعية وتحسّن مركزها المالي بعد الصفقات التي أبرمتها أخيراً، إلى جانب ميزانيتها العمومية القوية التي تدعم قدرتها على توزيع أرباح منتظمة.

رؤية مستقبلية

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «تتمتع «الياه سات» برؤية مستقبلية واضحة فيما يتعلّق بالإيرادات، مع أرباح جيدة وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية. وتشكّل هذه المزايا مجتمعةً عوامل مهمة ترسّخ مركزنا المالي الجذاب وتدعم قدرتنا القوية والمتنامية على توزيع الأرباح». وأضاف : «نضع تحقيق قيمة مضافة ملموسة للمساهمين على رأس أولوياتنا من خلال توزيع أرباح بنسب تنافسية ومنتظمة مع مواصلة تنفيذ استراتيجية واضحة للنمو والتوسع. وتضع سياستنا في توزيع الأرباح «الياه سات» في طليعة الشركات المدرجة التي تتمتع بأعلى العوائد في سوق أبوظبي المالي حسب السعر الحالي للسهم».

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