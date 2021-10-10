«النقد العربي»: الرقمنة تدعم الشمول المالي

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات الرقمية لتطوير الخدمات المالية وأسواق المال وتعزيز الشمول المالي.

وأشار خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول «تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود» الذي نظمه الصندوق بالمشاركة مع معهد النقد الرقمي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، بحضور أكثر من 700 مشارك من ممثلي المصارف المركزية، والسلطات الإشرافية، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية والمصرفية من دول العالم إلى الجهود التي تقوم بها المصارف المركزية وصندوق النقد العربي والمبادرات القائمة لتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود ودعم التحول الرقمي.

وتطرق إلى المبادرات القائمة في المنطقة العربية، منوهاً باهتمام المصارف المركزية العربية في تطوير نظم الدفع والانتقال إلى المدفوعات الرقمية.

وتناول الحميدي إلى منصة «بنى» للمدفوعات العربية التي أنشئت بدعم من المصارف المركزية العربية، مشيراً إلى أن الدينار العربي الحسابي لصندوق النقد العربي والآفاق المتاحة في المستقبل ليكون أداة للدفع الرقمي في المنطقة العربية.

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