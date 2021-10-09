شرطة أبوظبي و«أبوظبي الإسلامي» يتعاونان لتقديم خدمات مصرفية متميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي متطلبات منتسبي القيادة. وقع الاتفاقية اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وعن بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سانديب شوهان الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع الشركاء وإيجاد بيئة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظم مؤسسية وتكاملية الأدوار والأهداف. وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي الداعمة لمنتسبيها لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات الشرطية ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين والاستفادة من خدمات مصرفية وفق أفضل المعايير المهنية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وذكر العقيد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية التجارية في شرطة أبوظبي، أن توقيع الاتفاقية بين شرطة أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي هو استمرارية للتعاون بين الجهتين، استكمالاً لعدة مبادرات سابقة وناجحة.

وأشاد بجهود مصرف أبوظبي الإسلامي وفرق العمل المميزة، موضحاً أنه من البنوك التي تقدم خدمات مصرفية وحلول دفع متطورة بتقنية متكاملة تواكب أحدث المصارف العالمية تتواءم مع منظومة العمل الشرطي والأمني وأنظمة شرطة أبوظبي.

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