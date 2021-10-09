«بريميير إن»: دبي أجمل مدن المنطقة في الخريف

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت دراسة عالمية حديثة دبي كأجمل مدينة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر الوجهات شعبية بين السياح لقضاء فصل الخريف.

وبحسب نتائج دراسة أجرتها سلسلة فنادق «بريميير إن» البريطانية العالمية تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد مرات استخدام بلغ 1606 للوسم #الخريف في دبي#، وبفارق هائل عن العاصمة الإيرانية طهران، والتي جاءت في المركز الثاني، حيث سجل الوسم #الخريف في طهران# 182 استخداماً فقط.

وتعتمد فكرة الدراسة على تحديد أجمل 10 مدن في كل منطقة من مناطق العالم للزيارة أثناء موسم الخريف وقضاء الموسم بها. واستندت «بريميير إن» في تحديد المدن إلى المفاضلة بينها على أساس الشعبية كوجهة خريفية عبر موقع «انستغرام» الشهير لنشر الصور، وذلك من واقع عدد مرات الاستخدام عبر الموقع للوسم الذي يروج لقضاء الخريف في كل مدينة.

وكانت صدارة المدن الأوروبية من نصيب لندن، فيما تصدرت نيويورك مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت ملبورن في صدارة مدن أستراليا ونيوزيلندا وجاءت العاصمة الكورية الجنوبية سول على رأس المدن الآسيوية، فيما تصدرت كيب تاون المدن الأفريقية، وكانت صدارة مدن أمريكا اللاتينية من نصيب العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.

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