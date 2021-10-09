«آفاق الإسلامية للتمويل» ترعى معرض السيارات الخارقة والدراجات المعدّلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي والتي تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات والمنطقة، أعلنت أنها ستكون الراعي الذهبي لمعرض «ماي رايد إكسبو دبي» الدولي 2021، والذي أقيم في دبي على مدى يومين واختتم أعماله أمس، حيث يجري عرض مجموعةٍ كبيرة من السيارات الرياضية والحديثة والمعدّلة والفائقة السرعة.

ويُعتبر المعرض الدولي الأول من نوعه للسيارات الخارقة والدراجات المعدّلة والآليات الفريدة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ويُقام في دبي، ويعرض للجمهور أحدث التقنيات في تجهيز وتعديل السيارات والدراجات النارية، كما يتيح لهم الكثير من الخدمات وفرصة لقاء ممثلين عن أبرز الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، ويربط بينهم وبين المورّدين وتجار التجزئة ومراكز خدمة ما بعد البيع، ويعرض مجموعة واسعة من المنتجات والمعدّات والإكسسوارات لأبرز الشركات العالمية.



تسهيلات الدفع



ونوّه راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل» بإقامة معارض متخصصة بالسيارات والدراجات الحديثة والرياضية والمعدّلة.

وقال: «يسعدنا أن تكون «آفاق الإسلامية للتمويل» الراعي الذهبي لمعرض «ماي رايد إكسبو دبي» الدولي 2021، هذه الفعالية المميّزة التي تستضيفها دبي ودولة الإمارات للمرة الأولى. ويأتي ذلك في سياق استراتيجيتنا القائمة على ضرورة حضورنا في كلّ مجالٍ يهمّ عملاءنا، ومنها عالم السيارات الفارهة وتلك الحديثة والفائقة السرعة والمعدّلة، والتي يهتمّ بها جمهورٌ واسع من مواطني الدولة والمقيمين فيها وزوّارها، كما يشكل فرصة نستفيد منها لتعريف زوّار المعرض بخدمات ومنتجات «آفاق» التي تمتلك مزايا كثيرة ومتنوّعة لا تتوفر لدى العديد من شركات التمويل، وتوفّر لهم تسهيلاتٍ في الدفع وبرامج سداد تؤكد حضورنا إلى جانب عملائنا، في كل زمانٍ ومكان».

وأضاف: «خلال هذا الحدث الذي سيستقطب المئات من عشاق السيارات، ستقوم «آفاق» بعرض مجموعتها الفريدة من المنتجات والخدمات والتقديمات الفريدة التي توفّرها للأفراد والمؤسسات والشركات، ومنها برنامج إيداع «سحوبات» بالوكالة، وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج «أصول» لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني الإمارات بالإضافة إلى مجموعةٍ كاملة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، والإيداع النقدي الذكي، والمحفظة الذكية، وتمويل السيارات والمركبات الفارهة وغيرها الكثير، كما تعرّف زوّار المعرض على ما تمتلكه من ميزاتٍ جعلتها الشركة الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات والمنطقة».



مميزات فريدة



وقال محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «إن تكون «آفاق» الراعي الذهبي لمعرض «ماي رايد إكسبو دبي» الدولي 2021، يشكل شهادة إضافية لحضورنا الدائم إلى جانب عملائنا الأوفياء حيثما وأينما يكونون. ونحن نتوقّع إقبالاً ملحوظاً من المهتمّين بعالم السيارات والدراجات النارية على هذا المعرض، وكذلك على منصة «آفاق» التي تتيح لهم الاطلاع على منتجاتنا المتعدّدة، وتمنحهم فرصة الاستفادة القصوى من مجموعةٍ واسعة من العروض والاطلاع على الميزات الفريدة لخدماتنا ومنتجاتنا المتنوّعة التي نذكر منها البطاقات الائتمانية ذات الميزات الفريدة، والتمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدّلات ربحٍ منخفضة جداً، وتأجيل سداد الأقساط، وكلّها منتجات تجسد سعينا الدائم إلى كسب رضا عملائنا وسعادتهم».

وبالإضافة إلى التقديمات والمنتجات والخدمات التي تقدّمها «آفاق»، والاطلاع على أحدث السيارات والدراجات الرياضية والفائقة السرعة والمعدّلة، ستكون لزوّار هذا المعرض فرصة الدخول في السحب لربح سيارتين جديدتين كلياً، ودراجتين ناريتين حديثتين، و20 سكوتر كهربائياً.

خلال افتتاح المعرض في دبي | من المصدر

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