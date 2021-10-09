1700 شركة من 70 دولة تحضر «بريك بلك» بدبي فبراير 2022

المصدر: دبي- البيان

يستعد مركز دبي التجاري العالمي يومي الأول والثاني من فبراير 2022 لاستضافة مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»- الحدث الوحيد في المنطقة المخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى- والذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يشارك ممثلو أكثر من 1,700 شركة مما يزيد على 70 دولة حول العالم في الحدث حضورياً، بما في ذلك كبرى الشركات العالمية والمسؤولون الحكوميون والمتخصصون من القطاع الخاص في النقاشات المتعلقة بالتعافي من آثار جائحة "كوفيد 19" والتحديات والفرص المتاحة في قطاع شحن البضائع والعقبات، التي تواجه سلسلة الإمداد والتوريد، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون.

وشهدت النسخة الحضورية للمؤتمر والمعرض في فبراير 2020 مشاركة واسعة من وزراء النقل وأبرز المسؤولين الحكوميين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والسودان وسوريا.. ونتيجة الظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كوفيد-19 تم تنظيم «بريك بلك الشرق الأوسط» 2021 افتراضياً تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وشكلت النسخة الرقمية محطة مهمة بين الحدثين الحضوريين وأساساً قوياً لعودة «بريك بلك الشرق الأوسط» إلى دبي في عام 2022.

وتشارك في المعرض موانئ إقليمية قيادية مثل دي بي ورلد باعتبارها «الميناء المضيف» وموانئ أبوظبي إضافة إلى كبرى شركات الشحن البحري مثل «سي إم إيه سي جي إم» و«هاباج لويد» و«شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) و»الفارس«و»مامويت«و»فولغا دنيبر«و»ميكو«وغيرها من الشركات التي تمثل سلسلة التوريد لقطاع شحن المعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط وعلاقاتها حول العالم.



سوق الشحن

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: خلال العام الماضي واجهنا تحديات صحية واقتصادية غير مسبوقة تأثرت بها جميع قطاعات الأعمال تقريبًا بما في ذلك قطاع شحن البضائع وسلاسل التوريد العالمية.. والآن وبينما ننتقل إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 سيحدد الابتكار والتعاون المنتج ملامح القطاع لعدة عقود قادمة.

وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات والعقبات إلا أن التقرير الصادر عن»موردر إنتيليجانس«للاستشارات والأبحاث يتوقع أن يصل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات إلى 30.33 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.21 % حتى عام 2026..مشيرا إلى أن الفضل في النمو المستمر والنتائج المتوقعة يرجع إلى دعم المعنيين في القطاع بما في ذلك موانئ دولة الإمارات.

وقال: إنه وفي إطار جهودنا لترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للتجارة العالمية عقدنا مؤخراً اجتماعاً لقادة القطاع البحري من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة الجهود المبذولة لدعم ملف إعادة ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب).. وقد أصبح مؤتمر ومعرض»بريك بلك الشرق الأوسط«حدثاً رائداً في قطاع الشحن في دولة الإمارات ومنصة مهمة للتواصل بين صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات التجارية..معربا عن ثقته من أن نسخة العام 2022 ستسهم في دعم جهودنا لمساعدة الدولة على الاحتفاظ بمكانتها الرائدة على الرغم من تحديات السوق.



تطور ملحوظ

وقال الشيخ ناصر ماجد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن قطاع شحن البضائع السائبة وشحن المعدات الضخمة للمشاريع العملاقة شهد تطوراً ملحوظاً وتعد دولة الإمارات من الأوفر حظًا في هذا القطاع حيث تحتل موقعًا محوريًا كمركز للشحن والترانزيت.. كما ساهمت عدة عوامل مثل جودة البنية التحتية للموانئ والموقع الاستراتيجي للدولة في تمكينها من العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب وتصدر مكانة رائدة في الصناعة البحرية.

وأوضح أنه وبحسب التقارير الصادرة مؤخراً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بلغ إجمالي الناتج لقطاع الخدمات اللوجستية ما يقرب من 219 مليار درهم ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة في الناتج على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كورونا العالمية.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في»بريك بلك الشرق الأوسط«:»كان قطاع تنظيم الفعاليات من بين أكثر القطاعات تأثراً بسبب جائحة كوفيد-19، حيث واجه تحديات هائلة، تم التغلب عليها بالاستفادة من التقنيات الحديثة، الأمر الذي سمح لنا بتنظيم «بريك بلك الشرق الأوسط» افتراضياً، ولكن بينما ننتقل إلى مرحلة ما بعد الجائحة، يسعدنا تنظيم الفعالية حضورياً مرة أخرى."

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