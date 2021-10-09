غرف التجارة بالإمارات تبحث مع وفد تركي فرص الاستثمار

المصدر: دبي - وام

استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وفداً من لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (DEIK )، برئاسة توفيق أوزي رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال الاماراتي- التركي.

وتم خلال اللقاء الذي عقده حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف مع الوفد، بحضور عدد من مديري وممثلي الغرف التجارية وموانئ دبي العالمية مجلس سيدات أعمال الإمارات بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وفرص الاستثمار المتاحة لشركات القطاع الخاص.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بن سالم أن الإمارات وتركيا معبران ومركزان تجاريان مهمان يربطان بين الشرق والغرب نتيجة لموقعهما الجغرافي المميز.

كما تعتبر الإمارات في مقدمة شركاء تركيا في التبادل التجاري، وفي قائمة الدول العشرين الأكثر تبادلاً تجارياً مع تركيا في ما يعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا، فضلاً عن الاستثمارات في قطاع المصارف وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.

وقال: إن غرف الإمارات ستقوم بتشجيع الشركات الإماراتية وأصحاب الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في تركيا، وعقد شراكات تجارية جديدة.

من جانبه قال توفيق أوزي: إن الهدف من الزيارة هو متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب الاماراتي في ما يخص الشركات التركية وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن جميع الشركات التركية تسعى لتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال الاماراتي، كما تبذل جهوداً كبيرة لتعميق العلاقات بين الطرفين ورفعها إلى مستوى أعلى وربطها بالعلاقات الإقليمية والدولية.

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