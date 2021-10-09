الرئيس المصري يزور جناح الإمارات بمعرض تراثنا

المصدر: القاهرة- رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جناح دولة الإمارات ممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال المشاركة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بالقاهرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس الذي يقام خلال الفترة 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وثمن السيسي مشاركة الجناح الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ونبيلة مكرم عبيد السفيرة، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن الغرفة تشارك للمرة الأولى في معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في جمهورية مصر العربية، ضمن إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين، وتستهدف المشاركة استعراض مشاريع مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، حيث يتعرف خلالها الزائرون على المنتجات التراثية لأكثر من 100 عارض إماراتي.

وأشار إلى أن المعرض يمثل محوراً هاماً لزيادة التبادل التجاري مع المشاركين المصريين في المعرض، حيث تعد جمهورية مصر العربية شريكاً أساسياً لدولة الإمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشاريع من الشباب الإماراتي، ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصنعي الحرف اليدوية والتراثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد النعيمي، عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استضافة المنتجات التراثية الإماراتية، ممثلة في مشاريع مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب التي تضم في عضويتها 1435 مشروعاً وطنياً منذ تأسيسها وحتى سبتمبر 2021، تعمل المؤسسة على تقديم تسهيلات وإعفاءات من رسوم الرخص التجارية والاستشارات وتطوير الأعمال وتقدم حاضنات الأعمال من المكاتب المشتركة والتنفيذية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية.

ويضم الوفد الإماراتي سعيد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وعلي سلطان بن ركاض الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وبحضور مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى جمهورية مصر العربية.

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