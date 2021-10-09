20 مليار درهم تجارة الإمارات من الألمنيوم 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت قيمة تجارة الإمارات من الألمنيوم ومصنوعاته إلى نحو 20 ملياراً و67 مليون درهم خلال العام الماضي وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبحسب البيانات، شكلت تجارة الألمنيوم 1.4% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال العام المنصرم، والتي تجاوزت قيمتها 1.4 تريليون درهم، إذ يعد الألمنيوم ضمن أكبر المنتجات التي تصدرها الإمارات بعد النفط والغاز، ويشكل مصدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وأوضحت البيانات أن صادرات الدولة من الألمنيوم وصلت إلى 15.89 مليار درهم من يناير إلى ديسمبر 2020 وبوزن 2.39 مليون طن، فيما وصلت الواردات إلى 3.73 مليارات بوزن 381 ألف طن، وإعادة التصدير 438 مليون درهم بوزن 41.9 ألف طن.

وتحافظ الإمارات على موقعها العالمي بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم، وأكبر مصنع على مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً لتاريخ الدولة العريق واستراتيجيتها طويلة المدى في هذه الصناعة الحيوية، لاسيّما بعد الخطوات الناجحة التي خطتها الدولة وتضمنت دمج شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة للطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

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