10 مناطق سكنية تقتنص أكبر الصفقات المليارية في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

استحوذت 10 مناطق في دبي على أكبر الصفقات المليارية في سوق العقارات السكنية على اختلاف أنواعها، وسجلت تلك المناطق مجتمعة أكثر من 18 مليار درهم حصيلة بيع 12265 شقة وفيلا سكنية، ويمثل إجمالي المبالغ المستثمرة في تلك المناطق قرابة 20% من إجمالي الصفقات التي شهدها سوق عقارات دبي خلال الـ 9 أشهر الماضية والتي جاوزت الـ 60 مليار درهم.

وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» وبيانات دائرة الأراضي والأملاك، فقد كان ترتيب المناطق التي شهدت صفقات مليارية في سوق الشقق والفلل السكنية كالتالي (نخلة جميرا، وبرج خليفة، ودبي هاربور، والخليج التجاري، ودبي مارينا، وسوبها هارتلاند، وجميرا فييلج سركل، وأبراج بحيرات جميرا، والمرابع العربية 3، ومجمع دبي للاستثمار الأول).

وتصدّرت نخلة جميرا، المناطق التي شهدت صفقات مليارية بعدما باعت 853 شقة سكنية بـ 4.9 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، تلتها منطقة برج خليفة وشهدت بيع 1521 شقة سكنية بـ 4.3 مليارات درهم، ثم منطقة دبي هاربور وباعت 1182 شقة سكنية بـ 4 مليارات درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري وباعت 2052 شقة سكنية بقيمة 3.2 مليارات درهم، تلتها منطقة دبي مارينا عبر بيع 1390 شقة سكنية بملياري درهم، وجاءت بعدها «سوبها هارتلاند» ببيع 965 وحدة سكنية بـ 1.1 مليار درهم ثم جميرا فييلج سركل، ببيع 1873 وحدة سكنية بقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، والمرابع العربية 3، ببيع 592 فيلا سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول ببيع 369 فيلا سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم، وأبراج بحيرات جميرا، ببيع 1459 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم

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