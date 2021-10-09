«ميد»: المشروعات الفاخرة تُنعِش الإنشاءات بدبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

رصدت مجلة «ميد» تحسناً لافتاً في قطاع الإنشاءات بدبي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك على خلفية اهتمام مُتزايد بشراء العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب تقرير نشرته المجلة أمس، فقد تمثلت دلائل هذا التحسن في بدء العمل بالفعل في أكثر من مشروع سكني فاخر في مُختلف أنحاء دبي، ومنها على سبيل المثال مشروع «مستر سي. ريزيدينسيز» الذي يتبع شركة «ألتا للتطوير العقاري»، ويُطِل على «قناة دبي المائية»، ويتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 5 طوابق علوية، ومن المُقرّر تسليمه في عام 2023.

وأضافت «ميد» أن من ضمن المشروعات الإنشائية الفاخرة الأخرى التي شهدت دبي البدء في تنفيذها مشروع «هارموني» للفلل الفاخرة ضمن مُجمع «تلال الغاف» السكني الذي يتبع مجموعة «ماجد الفطيم»، وأيضاً مشروع بُرج «اربان أواسيز» السكني المُكون من 38 طابقاً، وتبلغ كُلفته 800 مليون درهم «218 مليون دولار» ويقع في منطقة «الخليج التجاري»، ومن المُنتَظر تسليمه قبل نهاية عام 2023.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تُعد بمثابة تأكيد قوي على الاتجاه الصاعد الذي تشهده سوق العقارات في دبي حالياً، وأضاف أن هذا الاتجاه يؤكد خروج الإمارات من الأزمة التي تسببت فيها جائحة «كوفيد 19»، ويبث حالة من التفاؤل الملحوظة بوضوح لدى كلٍ من العملاء وشركات المقاولات، والذين انتظروا منذ العام الماضي علامات تجاوز أزمة «كوفيد 19»، وها هي العلامات قد ظهرت.

وأشار التقرير في ختامه إلى تزايد الآمال بشأن استدامة هذا الزخم الذي تشهد سوق العقارات في دبي، خاصة وأن الشركات المحلية المتخصصة في الإنشاءات تستعد من الآن لتلقي مزيد من الطلبيات خلال العام المُقبِل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز