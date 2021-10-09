«أدنوك للحفر» يقفز 2% في أسبوعه الأول بسيولة 1.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تعرضها لعمليات بيعية استهدفت في الأساس أسهم البنوك والعقار، وصعد سهم «أدنوك للحفر» بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من إدراجه بسيولة ناهزت 1.4 مليار درهم.

وارتفع سوق أبوظبي 0.14% ليغلق عند 7709 نقاط مع ارتفاع أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة، فيما انخفض سوق دبي 2.5% إلى مستوى 2772.44 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل والسلع والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 11 مليار درهم، منها 10.236 مليارات في أبوظبي و778.25 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 2.12 مليار سهم، موزعة بواقع 1.6 مليار في أبوظبي و514.6 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 81.8 ألف صفقة.

صدارة عالمية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق الإماراتية شهدت أداء متبايناً الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق أبوظبي هامشياً مع المحافظة على مركز الصدارة خليجياً وعالمياً وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخه، في حين تراجع سوق دبي مع تعرضه لعمليات بيع.

وأوضح دياب لـــ «البيان» أن أسواق المال الإقليمية والعالمية تشهد في الوقت الراهن أجواء تبدو حذرة على ضوء المخاوف حول النمو العالمي ومستويات التضخم وما ستؤول إليه الأمور من ناحية السياسة المالية للبنوك المركزية في الفترة القادمة، إضافة إلى الأزمة العقارية التي حلت في الصين ومدى تأثيرها على الاقتصاد والقطاعات الأخرى.

وأشار دياب أن الأنظار ستتجه في الفترة القادمة إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام الحالي وذلك لرؤية مدى استمرار وتيرة التعافي من أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19».

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.64% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 9.5% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.2%، ونزل قطاع العقار 0.47% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.47% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 0.5% و«الاتحاد العقارية» 4.8% و«ديار» 4.8%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.74% مع هبوط «دبي للإستثمار» 1.7% و«شعاع كابيتال» 0.6% فيما استقر «سوق دبي المالي»، وتراجع قطاع النقل 0.7% مدفوعاً بنزول «العربية للطيران» 1.47% و«الخليج للملاحة» 0.35% فيما ارتفع «أرامكس» 1.7%.

تصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 257 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 152 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 76.3 مليون درهم. وحقق «الوطنية الدولية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 42.4%، تلاه «المزايا القابضة» 14.7%، ثم «السلام القابضة» 9%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 9.5%، ثم «مصرف عجمان» 6.7%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 82.45 مليون درهم، منها 15.45 مليوناً للعرب و24.89 للخليجيين و42 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 82.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 0.95% مع انخفاض «الدار» 0.98% و«رأس الخيمة العقارية» 0.29%. وارتفع قطاع الاتصالات 1.9% مع نمو «اتصالات» بنسبة 1.83% و«الياه سات» 4.3%، وزاد قطاع الطاقة 1% علي وقع نمو «دانة غاز» 1.89% و«أدنوك للتوزيع» 0.96% و«أدنوك للحفر» 2.03% فيما انخفض «طاقة» 1.57%.

ونزل قطاع البنوك 0.67% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 1.73% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 1.2%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.3% بعد تراجع «العالمية القابضة» 0.2% و«ألفا ظبي» 0.6% و«إشراق» 1.96% فيما زاد «الواحة كابيتال» 0.58%.

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 2.14 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» 1.8 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 1.6 مليار درهم. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 22.25%، تلاه «دار التأمين» 14.94%، ثم «أسمنت رأس الخيمة» 13.54%، فيما انخفض «بلدكو» بنسبة 11.37%، تلاه «الوطنية للتكافل» 10%، ثم «سوداتل» 9.09%.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.746 مليار درهم، موزعة بواقع 5.28 ملايين درهم للعرب و1.74 مليار للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 78.9 مليوناً للخليجيين و1.67 مليار للأجانب.

الاستثمار المؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو البيع الأسبوع الماضي بصافي استثمار 176.5 مليون درهم، موزعة بواقع 120.3 مليون درهم في دبي، و56.25 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 176.5 مليون درهم، موزعة بواقع 120.3 مليوناً في دبي، و56.25 مليوناً في أبوظبي.

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