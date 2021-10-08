«ريبورتاج» توفر 1556 وحدة سكنية في 4 مشاريع بمدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق عرض خاص بمشروع الواحة رزيدنس 2 «أويسيس 2»، الذي تباشر الشركة تطويره بمدينة مصدر في أبوظبي، إذ يوفر العرض للمشترين فرص تملك شقة مؤلفة من غرفة واحدة، مفروشة بالكامل بالمشروع، بدفعة مقدمة 77.900 درهم، مع سداد 7790 درهماً مدة 20 شهراً، وسداد 70% عند التسلّم، فضلاً عن الإعفاء من رسوم الخدمات 7 سنوات.

ويوفر مشروع «الواحة رزيدنس 2» نحو 304 وحدات سكنية، ويتميز بموقعه الفريد أمام ماي سيتي سنتر مصدر، الذي يعد مركز التسوق الوحيد من نوعه لشركة ماجد الفطيم في أبوظبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن مدينة مصدر تعد إحدى المناطق الاستثمارية الرائدة بأبوظبي، إذ تستقطب شرائح متنوعة من الراغبين في شراء العقارات بالمدينة، في ظل ما تشهده المدينة من تطورات ملحوظة على الصعد كافة.

وأشار إلى زيادة الطلب على شراء العقارات بمدينة مصدر، موضحاً أن السوق العقاري بالعاصمة يوفر فرصاً متميزة للاستثمار، ولا سيما في ظل تنافسية الأسعار، فضلاً عن توالي الكشف عن العديد من القوانين والإجراءات المحفزة على الأعمال بالإمارة.

وأوضح أن قائمة مشاريع ريبورتاج العقارية في مدينة مصدر، توفر نحو 1556 وحدة سكنية، موضحاً أنه بجانب مشروع الواحة رزيدنس 2 الذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، يُجرى تطوير مشروع الواحة رزيدنس 1 ويوفر 612 شقة، وكذلك مشروع ذا جيت ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

ولفت سليمان إلى تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع الواحة رزيدنس 2، إذ تم إنجاز 42% من المشروع، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة الأعمال الإنشائية في مشاريعها كافة وفق الخطط الزمنية المحددة، إذ يتوقع إنجاز المشروع وتسليمه بحلول الربع الثالث من عام 2022.

وتباشر ريبورتاج العقارية تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وتضم قائمة مشاريع ريبورتاج العقارية في أبوظبي مشاريع الراحة لوفتس 1، ويوفر 164 وحدة سكنية، والراحة لوفتس 2، الذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يُجرى تطوير مشروع الواحة رزيدنس 1 ويوفر 612 شقة، والواحة رزيدنس 2 ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع ذا جيت ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر ريبورتاج تطوير مشروع المارية فيستا، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب المارية فيستا 2، الذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع ديفا في جزيرة ياس، الذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يُجرى تطوير مشروع أليكسيس تاور بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج ركان، في منطقة دبي لاند، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة كونتيننتال للاستثمار، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، وركان لوفتس 1 ويضم نحو 349 فيلا سكنية، وركان لوفتس 2 ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت ريبورتاج العقارية أخيراً مشروع مونتي نابوليوني، الذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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