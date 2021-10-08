"اتش آر سي" اليابانية تتوسع في المنطقة عبر دبي لتلبية طلب المستهلكين المتزايد

المصدر: دبي – البيان

اختارت "أتش آر سي"، الشركة اليابانية البارزة المتخصصة في مجال انتاج وتوزيع منتجات الجمال والعناية الشخصية للنساء، دبي لأول توسع لها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ويتزامن هذا التوسع مع اطلاقها أحدث علاماتها التجارية PWB، التي تقدم مكملات غذائية لتعزيز الجمال مصنوعة من مكونات عالية الجودة وموثقة مخبريا للتأكد من أنها تلبي أفضل معايير الجودة والسلامة. وستوفر PWB مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية مثل فيتامين B6 ، روز هيب، الهلام الملكي، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى مشروبات الكولاجين التي تعتبر من أهم أسرار الجمال في اليابان.

كما ستقدم HRC مجموعة واسعة من منتجاتها للعناية بالجمال والبشرة الى الأسواق المحلية بما في ذلك عدة منتجات من علامتها التجارية الرائدة "Nursery" المعروفة باستخدامها مكونات طبيعية مستخلصة من النباتات اضافةً الى منتجات Esthe Dew التي كانت بدايةً تستهدف بشكل رئيسي أخصائي الجمال ولكنها ستتوفر الآن لكافة المستهلكين في المنطقة وهي تتضمن حليب الترطيب، أقنعة الوجه واللوشن. وأخيراً ستوفر Lovejeveil منتجاتها للعناية بالشعر والأظافر إضافة الى بعض مستحضرات التجميل.

وأوضحت ايكويو كاسوغا الرئيس التنفيذي لـ "أتش آر سي": " لقد حققنا نجاحاً باهراً في اليابان وكذلك في الأسواق العملاقة مثل الصين والولايات المتحدة ونحن الآن مستعدون لتلبية الطلب المحلي والإقليمي للمنتجات الطبيعية عالية الجودة التي تجسد التقاليد اليابانية للجمال والتي أثبتت فعاليتها على مر الزمان".

وأضافت: "نحن نؤمن بأن النساء في هذه المنطقة أكثر انفتاحاً على الخيارات العالمية ولا يرغبن في الخيارات المحدودة المتواجدة في الأسواق. هن أكثر تطوراً ويبحثن عن العلاجات والمنتجات التي تناسب احتياجاتهن المتطورة".

تعتبر اليابان من الأسواق الرائدة في العالم لمنتجات التجميل وتشكل العناية بالبشرة الفئة الأكبر في سوق الجمال المحلي. ولكن، وعلى الرغم من علاقات اليابان التجارية القوية مع منطقة الخليج العربي، لا تزال تجارة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة محدودة. ويأتي هذا التوسع بمثابة دفعة إيجابية للعلاقات التجارية المتبادلة.

توزع الشركة منتجاتها في أكثر من 15 بلداً حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، الصين، روسيا، الهند، كندا، أستراليا، فيتنام، تايلند، وغيرها. كما تملك الشركة تواجداً قوياً على منصات التجارة الالكترونية مثل أمازون وعلي بابا.

واختتمت كاسوغا بقولها: "تعتبر دبي مركزاً عالمياً يتيح المجال للترويج للمنتجات العالمية للعملاء في الأسواق الإقليمية وهي تشكل مركزاً مثالياً للتوسع الدولي".

تتخصص HRC بمنتجات الجمال والرفاهية للنساء التي تركز على تلبية احتياجاهم وصممت خصيصاً لتغذية الشعر والبشرة. وهي تمتلك تاريخاً طويلاً من صناعة المنتجات التي تساهم في إضفاء نهج شامل للصحة والجمال اذ تؤمن بأن تطبيق مستحضرات التجميل على البشرة المتعبة لا يعطي النتيجة المرجوة مثلما يتم عند تطبيقها على بشرة صحية ومرتاحة. هذه الفلسفة متأصلة في اليابان اذ يؤمنون بأنه لا يكفي الاهتمام بالخارج فقط، بل يجب أن يكون الداخل صحياً وقوياً.

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