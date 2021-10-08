قائمة خضراء مُحَدَّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن «القائمة الخضراء» المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وسيُعفى كافة المسافرين (المُطعمين وغير المُطعمين) القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد 19» (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول «القائمة الخضراء» المُحدثة إجراء فحص «كوفيد 19» (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول «القائمة الخضراء»، فيجب عليهم إجراء فحص «كوفيد 19» (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد 19».

وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات وتنطبق الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة كلاً من إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أذربيجان وأرمينيا، الأردن، الإكوادور، ألبانيا، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة والهرسك، التشيك، الجبل الأسود، الدنمارك.

كما تضم القائمة المحدثة، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، المغرب، المملكة المتحدة والنرويج، النمسا، الولايات المتحدة، اليابان، اليونان، إندونيسيا، أوزباكستان، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بليز وبوتان، بورما، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيلاروسيا، تايلاند، تايوان، تركمانستان، تشيلي، تونس، جزر القمر، جزر المالديف، إيرلندا، جورجيا، روسيا، سان مارينو، عمان، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص وقرغيزستان، قطر وكازاخستان، كرواتيا وكندا، كوريا الجنوبية، كولومبيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، نيوزيلندا، هولندا وهونج كونج.

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