«العالمية القابضة» تشتري 41 % في «نصار الرافعي للتجارة»

المصدر: دبي - رويترز

أفاد مصدر بأن مجموعة الشركة العالمية القابضة في أبوظبي اتفقت على شراء 41 % من شركة نصار الرفاعي للتجارة، وهي تعمل في استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، في صفقة تبلغ قيمتها 166 مليون درهم (45.20 مليون دولار).



وقال المصدر: إن الصفقة ستكتمل الأسبوع المقبل، مضيفاً أنها تتماشى مع خطط العالمية القابضة تعزيز مكانتها في قطاع الأمن الغذائي.



وأعلنت «العالمية القابضة»، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 73 مليار دولار، زيادة الأرباح في فترة العام ونصف العام الماضية، وارتفع سعر سهمها لأكثر من 3 أمثاله هذا العام إلى 146.2 درهماً، حتى نهاية تعاملات أمس.

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