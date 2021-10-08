357.8 ملياراً تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغت قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه كريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد نحو 357 ملياراً و873 مليون درهم بوزن 13 ألفاً و411 طناً العام الماضي، وفق أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وشكلت هذه التجارة نحو 25.5% من إجمالي مبادلات الإمارات الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي والتي تخطت 1.4 درهم متصدرة بذلك المراتب الأولي كأكبر قيمة تجارة مقارنة بكافة السلع الأخرى. وتوزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في العام الماضي بواقع 111.83 مليار درهم للصادرات بوزن 3.14 آلاف طن، بزيادة 47% مقارنة بنحو 76.07 مليار درهم بوزن 4.17 آلاف طن في 2019، مرتفعة أيضاً من 63.8 مليار درهم بوزن 2.82 ألف طن في 2018.

وأوضح تقرير التنافسية والإحصاء أن قيمة الواردات إلى 192.7 مليار درهم بوزن 6.28 آلاف طن في العام الماضي، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بنحو 215.13 مليار درهم بوزن 9.19 آلاف طن في العام 2019، ومقابل 198.87 مليار درهم بوزن 10.2 آلاف طن في 2018. وبحسب التنافسية والإحصاء بلغت تجارة إعادة التصدير 53.34 مليار درهم بوزن 3.97 آلاف طن، وذلك في مقابل 99.58 مليار درهم بوزن 12.26 ألف طن في 2019 و104.6 مليارات درهم بوزن 21.58 ألف طن في 2018.

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