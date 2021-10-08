«موانئ دبي» تبدأ تطوير محطة حاويات بميناء جدة الإسلامي

المصدر: جدة - البيان

أعلنت الهيئة العامة للموانئ وشركة موانئ دبي العالمية بجدة أمس بدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، بحضور عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة ووفد من كبار مسؤولي القطاعات الحكومة ذات العلاقة، وممثلين عن إدارة «موانئ دبي العالمية».

ويعد تطوير محطة الحاويات الجنوبية جزءًا من عقد الإسناد التجاري الجديد الذي وقعته هيئة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية في ديسمبر 2019 وبدء التشغيل في أبريل 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة 30 عامًا، ما سيسهم في تحويل محافظة جدة إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي رئيس. وتتضمن خطط تطوير محطة الحاويات الجنوبية تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 مترًا، وتعميق الغاطس إلى 18 مترًا مما سيمكن المحطة من خدمة 5 سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة اليوم وفي المستقبل، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26.000 حاوية قياسية.

وستٌنفذ أعمال التطوير على 4 مراحل، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2024م، خاصة في ظل انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح حسب الخطط الموضوعة وستشمل الأعمال إضافة خمس عشرة رافعة ساحلية جديدة STS تتميز بأحدث التقنيات و60 رافعة جسريه ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية وذلك على دفعات بدءًا من الربع الثاني من 2022.

وستتيح الإضافات النوعية لموانئ دبي العالمية بجدة تعزيز نشاطها السنوي وزيادة قدرة مناولة الحاويات من 2.4 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين بحلول 2024 وسيتم التحكم في رافعات RTG من غرفة تحكم عن بعد على أحدث طراز يديرها كوادر وطنية سعودية.

وإلى جانب أنشطة تطوير البنية التحتية، أطلقت موانئ دبي العالمية بجدة العديد من الخدمات الإلكترونية الذكية للعملاء للتفاعل مع المحطة عن بُعد، وتشمل هذه الإجراءات الانتهاء من عمليات مناولة الحاويات، وتوفير قنوات دفع متعددة، تكون أكثر ملاءمة وأمانًا للعملاء في ظل «كوفيد-19».

علاوة على ذلك، يجري تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، ويشمل ذلك تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.

وقال عمر حريري: سعداء بعلاقتنا الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية جدة، المشغل الناجح لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، مضيفاً أن عقد الإسناد السابق شهد العديد من قصص النجاح، ونتطلع إلى العمل معًا خلال هذا العقد الجديد وفي مشروع التطوير، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي«.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والرئيس الإقليمي للشركة في السعودية:»نعمل عن كثب مع الهيئة العامة للموانئ لمواصلة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي يربط موانئ الشرق والغرب وتتمثل استراتيجيتنا كمحفز تجاري ذكي في تحديث المنشأة وتوسيع قدرتها وتنويع مجموعة الخدمات اللوجستية الذكية المعروضة في محطة الحاويات الجنوبية وسيساعد ذلك في تحسين جودة الخدمة لعملائنا الحاليين ودعم جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى الميناء.

ووقعت موانئ دبي العالمية بجدة لأول مرة عقد إسناد مع هيئة الموانئ السعودية لتشغيل محطة الحاويات الجنوبية عام 1999 ومنذ ذلك الحين حققت موانئ دبي العالمية بجدة بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للموانئ السعودية العديد من الإنجازات والتي كان من ضمنها زيادة كبيرة في أحجام مناولة الحاويات السنوية وتطوير خدمة العملاء بشكل عام.

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