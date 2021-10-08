500 يوم من الترفيه على أجندة فعاليات أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمس عن أجندة فعاليات أبوظبي بحلتها الجديدة التي توفر معلومات متكاملة عن الفعاليات والتجارب الاستثنائية. وتشتمل الأجندة على أكثر من 500 يوم ترفيهي تضم 80 فعالية على مدار 6 أشهر.

وتشتمل الأجندة على أكثر من 500 يوم ترفيهي ضمن 80 فعالية على مدار 6 أشهر.

وتتنوع الخيارات الترفيهية والعروض والحفلات المميزة، بما فيها البطولات الرياضية الدولية مثل جزيرة النزال من «يو إف سي»، وبطولة العالم للسبارتان التي تقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية في واحة ليوا، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.

وينتظر عشاق الثقافة والتراث والأصالة جدولاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة من ضمنها فن أبوظبي، ومهرجان الشيخ زايد، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية الذي يجمع كوكبة من أفضل فناني الموسيقى الكلاسيكية من جميع أنحاء العالم. وهناك موسم فنون الطهي في أبوظبي، وموسم أبوظبي للتسوق، المليئة بالعروض والمفاجآت الحصرية.

كما تتضمن أجندة فعاليات أبوظبي عروضاً كوميدية ترسم البسمة والبهجة على وجوه الجمهور، بما في ذلك أمسية مع مايكل ماكنتاير، الفنان الكوميدي البريطاني الشهير الذي سيقدم عرضه الأول في إمارة أبوظبي، وأسبوع أبوظبي لهواة الجمع، الذي يعزز مكانة الإمارة باستضافة الفعالية الإبداعية العالمية في مجالات التصميم وتجارة التجزئة «مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط» لأول مرة في المنطقة.

وتحتفظ الأجندة بنصيب وافر للعائلات والأطفال، حيث تتضمن العودة المرتقبة لمهرجان أم الإمارات في نسخته الخامسة التي تحتفي بالابتكار والإبداع والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والقيم الإنسانية التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وهناك أيضا فعاليات عالم نيكلوديون ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي ينعقد في أبوظبي للمرة الأولى.

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