خريطة طريق لتسريع تحول نماذج الأعمال بالإمارات والمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

نشرت شركة البيانات الدولية IDC، وشنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، نتائج بحث خلُص إلى ضرورة تحرك مزودي الحلول والخدمات التقنية بالإمارات والمنطقة لتحويل نماذج أعمال، بما يتماشى مع متطلبات العالم الرقمي.

وسيتناقش المديرون التنفيذيون في شركة (IDC)، خلال حدث حصري سيعقد في 13 أكتوبر الجاري، مع مجموعة من ممثلي مزودي الحلول والموزعين، النتائج التي توصلت إليها الأبحاث ولا سيما في ما يتعلق بأن 51% من المديرين التنفيذيين للمعلومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، قد قاموا بالفعل إما بتسريع وإما تقديم خرائط الطريق الرقمية الخاصة بشركاتهم بنحو عام تقريباً، كما أن 14% قاموا بتقديم خططهم لمدة عامين أو أكثر. ويتعين على مزودي التكنولوجيا التأكد من أن لديهم القنوات والخدمات الرقمية اللازمة لمواكبة هذا الطلب.

وسيقدم خلال الحدث، الذي يُعقد وفق نموذج هجين من خلال الحضور الفعلي في دبي أو عبر الإنترنت للجمهور من جميع أنحاء المنطقة، المديرون التنفيذيون في شنايدر إلكتريك النصائح والإرشادات والأدوات المطلوبة لمساعدة مزودي الحلول التكنولوجية على تحويل عملياتهم لمواكبة بيئة التكنولوجيا المتغيرة، والتحول إلى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات تنسجم عملياتهم متطلبات العصر الجديد، وسيتطرق المشاركون في الحدث لمناقشة موضوعات عديدة مثل كيفية بناء محفظة أكثر نضجاً وتنوعاً، واستخدام نماذج تفاعل جديدة مثل البيع الاجتماعي، وبناء مهارات جديدة. كما يستضيف الحدث عدداً من شركاء شنايدر إلكتريك، بما في ذلك ممثلون عن المزودين والموزعين العالميين، الذين سيتبادلون أيضاً بعض الرؤى حول كيفية تكامل الأنظمة مع ما يطلبه ويحتاج إليه العملاء اليوم.

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