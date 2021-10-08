7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي – وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليارات درهم حيث تم تسجيل 1465 مبايعة بقيمة 3.67 مليارات درهم منها 158 مبايعة للأراضي بقيمة 586.15 مليون درهم و1307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية ثم مبايعة بـ28 مليوناً في منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت52 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليونا.

وجاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في المنطقة نفسها وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 186 مبايعة بقيمة 544 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 153 مبايعة بقيمة 279 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 108 مبايعات بـ 217 مليونا.

وسجلت الرهون 3.12 مليارات درهم منها 55 رهن أراض بقيمة363.28 مليون درهم و314 رهن فلل وشقق بقيمة 2.76 مليار أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليار درهم ورهن بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة756 مليوناً.

وتم تسجيل 125 هبة بقيمة 340.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بـ63 مليوناً.

تصرفات الخميس

وبلغت التصرفات أمس 1.8 مليار درهم حيث تم تسجيل 264 مبايعة بقيمة 664.82 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 149.78 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 12 مليونا بمنطقة الممزر.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 33 مليوناً.

وسجلت الرهون 1.08 مليار درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 14.4 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 1.07 مليار درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 752 مليون درهم ورهن بمنطقة العياص بقيمة 130 مليون درهم.

وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 65.93 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 15 مليون درهم.

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