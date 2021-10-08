المصدر: دبي ــ البيان

- عينت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عبيد حسين بوكشه بمنصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، وسيتبع وظيفياً للرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من تاريخه، إذ يأتي استحداث هذا المنصب كونه جزءاً من استراتيجية التحول، التي تركز على التنوع واقتناص فرص التطور في الوقت، الذي تسعي به المجوعة لتسريع تطور الأعمال وتوسيع الوجود الجغرافي، وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية في الأسواق التي تعمل بها حالياً.

- ينعقد مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر» في 12 أكتوبر الجاري لإقرار تعيين معن العايدي مقرراً لمجلس إدارة الشركة، والنظر في أنشطة الشركة وأعمالها عن العام الجاري وميزانية الشركة للعام الحالي وخطة عملها للأعوام 2022 حتى 2026.

-صادقت الجمعية العمومية لمجموعة الشارقة على تغيير الاسم التجاري للشركة ليصبح «مجموعة أرام»، والموافقة على إضافة نشاطات الاستثمار في المشاريع الزراعية والاستثمار في المشروعات الصناعية، وتأسيسها وإدارتها لأنشطة الشركة.

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