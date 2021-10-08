9.5 مليارات مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 9.5 مليارات درهم، معززة بعمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، بعد انخفاض أسعارها لمستويات مغرية خلال الجلسات الماضية.

وناهزت السيولة حاجز الملياري درهم مع تركز 50 % منها في 3 أسهم وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية» و«الدار».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.76% أو ما يوازي 20.94 نقطة ليقفل عند 2772.44 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.71% أو ما يعادل 54.52 نقطة، ليغلق عند 7709.35 نقاط بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.96 مليار درهم موزعة بواقع 1.82 مليار في أبوظبي و143.2 مليوناً بدبي.

وجرى التداول على 447.5 مليون سهم، منها 317.9 مليوناً في أبوظبي و129.6 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 23671 صفقة. سوق دبي وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.98% مع نمو «إعمار العقارية» 2.55% و«إعمار للتطوير» 2.4% و«إعمار مولز» 1.02% و«ديار» 0.68% و«الاتحاد العقارية» 0.36%، وزاد قطاع البنوك 0.38% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.22%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.39%. وصعد قطاع النقل 1.06% علي وقع ارتفاع «العربية للطيران» 2.29% و«الخليج للملاحة» 0.71% فيما استقر «أرامكس».

بالمقابل، انخفض قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.02% مع نزول «شعاع» 0.59%، فيما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار». وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 30 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 28.1 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 15.4 مليون درهم، وحقق «مزايا» أكبر ارتفاع بنسبة 14.7%، ليغلق عند 1.17 درهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنحو 7.95% ليصل إلى 0.22 درهم.

اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل. سوق أبوظبي ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.18% بعد صعود «أبوظبي الأول» 1.38% و«أبوظبي الإسلامي» 0.89%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وزاد قطاع الاتصالات 0.5% مع نمو «اتصالات» 0.49% و«الياه سات» 0.75%، وارتفع قطاع العقار 2.71% بدعم ارتفاع «الدار» 2.74% و«رأس الخيمة العقارية» 2.23%. وصعد قطاع الطاقة هامشياً بنسبة 0.01% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.86% و«طاقة» 0.81% و«أدنوك للحفر» 2.38%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 1.64%. بالعكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.22% على وقع انخفاض «العالمية القابضة» 0.54%، رغم صعود «ألفا ظبي» 0.45% و«إشراق» 1.01% و«الواحة كابيتال» 1.75%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 371.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 318.8 مليوناً، وحقق «دار التأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94% ليغلق عند 0.9 درهم، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.84 درهم. اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 19.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 75.18 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 12.35 مليون درهم، ومال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 12.35 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 75.18 مليوناً.

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