أحمد محبوب رئيساً تنفيذياً لـ«الموانئ والجمارك»

المصدر: دبي- البيان

أصدر سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بتعيين أحمد محبوب مصبح نائباً له في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، ورئيساً تنفيذياً لها، إلى جانب مهامه كمدير عام لجمارك دبي.

وقال سلطان بن سليّم: يملك أحمد محبوب سجلاً حافلاً بالإنجازات المشهودة على المستويين المحلي والعالمي، استناداً إلى خبراته في هذا القطاع ومهاراته القيادية التي تمتد إلى ما يقارب 3 عقود. ونحن على ثقة بقدرته على دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي وفق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسة في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، مشيراً إلى أن اختيار أحمد محبوب مصبح لتولي هذا المنصب يسهم في توجيه دفة عمليات المؤسسة إلى مستويات قياسية وعالمية، والاستفادة من المكانة القوية التي حققتها الدوائر والجهات التي تندرج تحت مظلتها، بما يضمن تدشين حقبة جديدة من التحول والنمو المستدام، وتحقيق التطلعات المستقبلية وفق توجهات قيادتنا الرشيدة.

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: أشكر الثقة الغالية التي منحتها لي قيادة المؤسسة في تعييني رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأتطلّع قدماً للمساهمة بدعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق التحوّل في قطاع الموانئ والمناطق الحرة بما في ذلك تعزيز أنشطة القطاع الاقتصادي والبحري في دبي، إلى جانب تحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية.

زيارات ميدانية

وقام الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات التي تندرج تحت مظلة وإشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث زار دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وكان في استقباله المهندس عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للدائرة، واطلع خلال الزيارة على الإدارات واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين والجهود المبذولة في مناطق التطوير التي تدخل ضمن إشراف الدائرة.

كما زار سلطة مدينة دبي الملاحية، والتقى بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، حيث تم استعراض توجهات السلطة وخدماتها، والجهود التي تبذلها للارتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والخدمات اللوجستية لتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.

واختتم جدول الزيارات بزيارة لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، حيث التقى محمود أمين، المدير التنفيذي للمكتب، واطلع على الخدمات التي يقدمها المكتب للتجار عبر السفن الخشبية، إضافة إلى الحلول التقنية لتسهيل العمليات وإحكام الرقابة على هذا النشاط.

وأثنى على الجهود التي تقوم بها الدوائر والجهات التابعة للمؤسسة، مؤكداً على أن مسيرة التطوير والنمو ستتواصل لتلبية المتطلبات الحالية والتوقعات المستقبلية، بما يخدم قطاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مشيراً إلى أن الجهود ستصب في تحقيق سعادة المتعاملين، ومواكبة توجهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً.

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