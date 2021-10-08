اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي يبحث التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إيطاليا للعام 2021، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما وكذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتمت مناقشة التطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتعافي من التداعيات في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، وتوصيات السياسة العامة لرفع مستوى الشمول المالي الرقمي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً، وأحدث الممارسات المبتكرة في مجال حماية المستهلك المالي.

وضم فريق مجموعة العشرين للإمارات المشارك في الاجتماع مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية. افتتح الاجتماع الملكة ماكسيما بصفتها الراعي الفخري للشراكة العالمية للشمول المالي، بالإضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الإيطالي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي. وحضر الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة من إيطاليا وروسيا، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين للشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.

وعقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 أكتوبر، وتضمن جولتين من الاجتماعات؛ الجولة الأولى وهي ندوة رفيعة المستوى للشراكة العالمية للشمول المالي، والجولة الثانية وهي الاجتماع الثالث والأخير للمجموعة تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين هذا العام.

وقدم وفد الإمارات اقتراحاً للمجموعة، بشأن استخدام تقنية السجلات الموزعة DLT لتحديث منظومة التحويلات المالية بين الدول، وتعزيز أهم مستهدفات الأمن المالي كالخصوصية والشفافية والحماية من التهديدات السيبرانية. كما تضمن المشروع المقدم من وزارة المالية اقتراحاً لتسريع الجهود الرامية إلى خفض تكاليف معاملات التحويلات المالية إلى أقل من 3% من قيمتها بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة، التي يمكن أن تقدمها تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، وتكنولوجيا البلوكتشين، والعملات الرقمية، حلاً بديلاً عن أنظمة الدفع التقليدية.

وأكد وفد الإمارات أن استخدام تقنية السجلات الموزعة ستمكن الجهات التشريعية من رفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الإلكتروني في عمليات الدفع والتسوية، وأشار إلى أن هذه الميزات تأتي مع تحدياتها الخاصة، والتي تشكل مخاطر جديدة يجب دراستها من خلال مجموعة العشرين. ودعت دولة الإمارات كل الدول المهتمة لدعم الجهود العالمية المنسقة لوضع إطار عمل مشترك قابل للتطوير، ويتولى مسؤولية تعزيز التعاون العالمي وتخفيض تكلفة التحويلات المالية.

وسيتم تقديم نتائج اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للمصادقة عليها.

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