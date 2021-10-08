«مالية رأس الخيمة» تنظم جلسة توعية لمؤسسات المجتمع

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

نظمت دائرة المالية في رأس الخيمة جلسة توعية استهدفت عينة ممثلة لمؤسسات المجتمع في الإمارة. واستعرضت الجلسة مكونات الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة المالية للفترة 2022 - 2026 والسياسات الداعمة لتوجهاتها الاستراتيجية المرتكزة على استشراف المستقبل لأهم الجوانب والمعطيات المؤثرة على القطاع المالي والمحاسبي على المستوى العالمي.

شارك في الجلسة - التي عقدت في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين - عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المستهدفة في الإمارة.

وقال يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة إن الدائرة تتبنى ضمن توجهاتها العامة أهمية إشراك جميع الأطراف المستفيدة في دعم صناعة القرار المستند إلى رسم الخارطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة المالية للفترة 2022-2026 باعتبارها تبلور الملامح الرئيسية لخارطة الطريق لدائرة المالية من أجل صقل دورها الاستراتيجي المحوري خلال فترة خمس سنوات قادمة في ظل التقيد بتوجهات قيادتنا الرشيدة من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة في الإمارة عبر ضمان تنافسيتها في إدارة المال العام وتطبيق كفء لأهم التشريعات والسياسات المالية في ظل المواءمة التامة لضمان تلبية مختلف التوقعات المنشودة لفئات الأطراف المستفيدة بشكل أمثل.

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