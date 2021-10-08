أول لاونج شاي للسيدات بالإمارات في فندق سانت ريجيس النخلة

المصدر: دبي- البيان

يقدم فندق سانت ريجيس دبي النخلة من موقعه ببرج النخيل في نخلة جميرا، والمعروف بتقاليده المميزة، تشكيلة مختارة من أنواع شاي بعد الظهيرة الفاخر في أول لاونج شاي مخصص للسيدات فقط في الإمارات، وهو «هير» من كارولين آستور.

وقدمت آستور شاي بعد الظهيرة للمجتمع النيويوركي من خلال فندق سانت ريجيس كفرصة لاستضافة المقربين، وسرعان ما أصبح شاي بعد الظهيرة تقليداً مميزاً، وأضحى منذ ذلك الحين جزءاً لا يتجزأ من عادات وتقاليد سانت ريجيس.

ويوفر «هير» من كارولين آستور وجهة راقية تتيح للسيدات الاجتماع للاستمتاع بشاي بعد الظهيرة، والذي يمتاز بأجوائه الحميمية وبأمزجة الشاي المبتكرة، لتضفي مزيداً من الروعة على هذا الطقس المميز من طقوس سانت ريجيس.

ويمكن الاستمتاع بتشكيلة واسعة من أوراق الشاي العطرة من نوع «تشابا»، الذي يرضي كل الأذواق. كما توفر الخلطات والأمزجة المبتكرة للضيوف العديد من خيارات الشاي الأسود الرائعة كشاي المسالا بنفحات الزنجبيل، وشاي «إيرل غري فلورا» الذي تتناغم فيه النكهة الحلوة برشاقة مع البرغموت، وهناك خلطات الشاي الأخضر الخفيفة المتنوعة، كشاي الياسمين «جازمين هيز» ذي اللون العسلي الصافي مع نفحات الياسمين المنعشة، أو مزيج الليالي المغربية «موروكان نايتس» مع النعناع الطازج، كما يتوفر طيف واسع من أنواع الشاي الأبيض الغني بنفحات العسل والورد الرائعة.

كذلك تتوفر باقتا «ذا تراديشينال تريت»، و«ذا رويال تريت» اللتان تقدمان مع تشكيلة مختارة من المأكولات اللذيذة، كالسلمون المدخن مع الكريمة الطازجة والكافيار وسلطة البيض مع الثوم المعمر وبيض السمان وغيرها الكثير، كما تتضمن الباقات كعك السكونز والزبيب، الذي يقدم مع مجموعة مختارة من الإضافات، بالإضافة إلى طيف واسع من الحلويات.

وتتضمن باقة «ذا تراديشينال تريت» التقليدية مجموعة من العصائر الطازجة والماء وتشكيلة مختارة من أوراق الشاي الرقيقة أو القهوة العطرة. أما باقة «ذا رويال تريت» فتتضمن كل ما سبق بالإضافة إلى مشروب فوار فرنسي، ويجري ذلك يومياً من الساعة 3:00م وحتى الساعة 6:00م.

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