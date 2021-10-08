دبي الرقمية تجمع 31 جهة حكومية وخاصة في منصة واحدة بـ«جيتكس»

المصدر: «دبي- البيان»

كعادتها كل عام، تتلألأ منصة دبي في جيتكس 2021 بحضور مشرق، معلنة أن دبي اليوم في مقدمة ركب التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، لتقوم بدورها التاريخي في صنع المستقبل. وتتوجه دبي الرقمية باسمها الجديد إلى جيتكس 2021، جامعة 31 جهة حكومية وخاصة في منصة واحدة بالدورة الحادية والأربعين من الحدث الضخم الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 وحتى 21

تستعرض دبي الرقمية خلال المشاركة الكثير مما تحمله للغد الآتي من أفكار، واستراتيجيات ومشاريع ومبادرات. ومن على منصتها الموحدة ترسم دبي الرقمية لزوارها في جيتكس خارطة طريقها نحو الحياة الرقمية، وتستحضر لضيوفها رؤيتها في تنفيذ طموحات القيادة الرشيدة بإرساء الرفاهية والسعادة كغاية لا محيد عنها، والابتكار والتفكير المبدع الخلاق نهجاً للعمل والتطوير في عصر التحولات المتسارعة.

وعبر هذه المشاركة، ستنتهز دبي الرقمية الفرصة لاطلاق هويتها المؤسسية الجديدة ورؤيتها المتجددة، وروح الفريق الوطني الواحد التي تتجسد في مشاركة القطاع الخاص، من أجل أن تكون القطاعات كلها على قلب واحد في مجابهة تحديات العصر وقطف ثماره التي تعود على الإنسان بالخير.

وتسلط منصة دبي الرقمية المشتركة الضوء على النهج الرقمي الشامل في إطار تشاركي يجمع هيئة دبي الرقمية إلى جانب شركائها من القطاعين الحكومي والخاص الذين اجتمعوا على منصة واحدة.

وقال حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: نحن في جيتكس 2021، كما في كل مرة: حضور متعدد وهدف واحد، لكن دورة هذا العام لها ما يميّزها، إذ تتزامن مع عام الخمسين الذي يسدل الستار على مرحلة من الإنجازات التي أبهرت العالم، ليفتح أفقاً جديداً نحو خمسين أخرى نمضي فيها بعزيمة لا تلين نحو مزيد من الإنجازات في ظل قيادتنا الرشيدة. كما تأتي هذه الدورة بينما يجتمع العالم كله على أرض دبي تجسيداً للمكانة العالمية الرائدة لهذه المدينة التي دأبت على صنع المستقبل حتى غدت حلماً للملايين حول العالم. ونحن نرى اليوم كيف أن الحياة تعود بكامل نشاطها إلى دبي والإمارات، حيث يستقطب إكسبو دبي 2020 دول العالم وشعوبها في أجواء من البهجة بالعودة السلسة للفعاليات والمؤتمرات العالمية«.

وأضاف: معرض «جيتكس جلوبال 2021» الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وبفضل تاريخه العريق في استقطاب مجتمع التكنولوجيا والابتكارات الرقمية من حول العالم، سيتيح لدبي الرقمية التعريف بنهجها الجديد، الذي تخطى مرحلة تطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، ليتوسع إلى مراحل متقدمة من التخطيط لمستقبل رقمي متكامل وأكثر جودة وكفاءة. ومن خلال هذه الدورة سيتعرف الناس إلى توجهات دبي المستقبلية في تعزيز جودة حياة سكان دبي وتحسين تجربة حياتهم، من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الخدمات الحكومية التي أصبحت اليوم خدمات لا ورقية بشكل كامل».

بيئة رقمية آمنة

وتهدف دبي الرقمية وشركاؤها إلى تطوير بيئة رقمية آمنة تتضمن حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بما يخلق مناخاً استثمارياً واجتماعياً محفزاً على الإنتاج وتحقيق القفزات المطلوبة في العصر الجديد. كما تسعى دبي الرقمية إلى دعم صناع القرار لوضع السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في دبي، وبما يضمن تحقيق السعادة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.

تقنيات مبتكرة

ويرصد «جيتكس جلوبال 2021» التقنيات المبتكرة التي تساعد المؤسسات والشركات على التقدّم والنجاح في مجال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والأجهزة والبرامج المتخصصة.

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