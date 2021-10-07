«كابيتال انتليجينس» تؤكد تصنيف «الإمارات دبي الوطني» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك «الإمارات دبي الوطني» عند «+ A»، وكذلك ثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1 A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة أمس.

وأفادت «كابيتال انتليجنس» في تقريرها بأنها منحت «الإمارات دبي الوطني» نظرة مستقبلية مستقرة.

كما صنّفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى البنك عند التصنيف «bbb»، قوته المالية الجوهرية عند التصنيف «a-»، وتوقعت أن يكون مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به البنك مُرتفعاً للغاية.

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