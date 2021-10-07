«سنشري فاينانشال» تتصدر قائمة أفضل أماكن العمل للنساء بدول التعاون 2021

المصدر: دبي- البيان

احتلت شركة «سنشري فاينانشال» المرتبة الأولى كأفضل أماكن العمل للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي عن فئة الشركات الصغيرة. وتقوم مؤسسة «غريت بليس تو وورك» Great Place to Work بتحديد أفضل الأماكن العمل للنساء من خلال استطلاع آراء الموظفين في جميع أنحاء المنطقة حول العوامل الرئيسية التي تجعل من أماكن العمل مكاناً رائعاً للجميع.

لا يستند الترتيب على المساواة في الأجور فحسب، بل يعتمد أيضاً على تجربة العمل للرجال والنساء كل يوم، ويغطي جوانب مثل الاستماع إلى المرأة وتحفيز نمو الموظفين وسهولة الوصول إليهم والتغلب على الفجوات بين الجنسين من خلال وضع توقعات واضحة.

وقال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال: نحيي جميع النساء في سنشري فاينانشال لكونهن القوة المحورية وراء تشكيل وتعريف ثقافة عملنا الشاملة والمتنوعة بشكل هائل. وهذه الثقافة ليست عائلية وودية فحسب، بل هي أيضاً مبتكرة ومتمحورة حول العملاء والتنافسية.

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