«تاتا للخدمات الاستشارية» تفوز بجائزة «إيكونوميك تايمز» لأفضل علامة تجارية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة «تاتا للخدمات الاستشارية»، العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الاستشارات والأعمال، بجائزة «أفضل علامة تجارية في الإمارات» ضمن جوائز «إيكونوميك تايمز» لعام 2021، وذلك عن قوّة سمعة علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وتعد الحلول المبتكرة لتنفيذ التحوّل الرقمي والتركيز على العملاء والالتزام الاجتماعي من أبرز العوامل المساهمة في نمو علامة «تاتا للخدمات الاستشارية» على مدار العقدين الماضيين.

وتكرّم جوائز «أفضل علامة تجارية» 2021 من «إيكونوميك تايمز»، التابعة لمجموعة «تايمز»، أفضل العلامات التجارية العالمية، بعد تقييمها بناءً على حصتها السوقية الكلية وثقافة مكان العمل وأخلاقيات الشركة والتزامها الاجتماعي ودرجة الابتكار فيها ومدى توسعها في أسواق دولية. وكانت «تاتا للخدمات الاستشارية» واحدة من عشر علامات تجارية فقط حازت لقب «أفضل علامة تجارية»، والشركة الوحيدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تفوز بهذه الجائزة.

وتتضمن لائحة عملاء الشركة عدداً من اللاعبين الإقليميين البارزين في مجالات البنوك والتجزئة والاتصالات، والخدمات الحكومية والسياحة والطيران والتصنيع والمرافق، وتستفيد الشركة من معرفتها العميقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب خبراتها العالمية في التكنولوجيا الرقمية، لتساعد عملائها على تحقيق التحول الرقمي وتنمية أعمالهم.

كما يستفيد علماء «تاتا للخدمات الاستشارية» من منظومتها للابتكار من أجل إنشاء منتجات وخدمات وتجارب جديدة. وقامت الشركة بتسهيل التفاعل بين مختلف أطراف هذه المنظومة، عبر تأسيس مركز خبرات العملاء ومركز الأعمال الخاص بالنساء في العاصمة السعودية الرياض. كما تعزز الشركة من حضانتها للابتكار من خلال شراكات مع أفضل الجامعات في المنطقة، بما فيها جامعة الإمارات، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وتأتي جائزة أفضل علامة تجارية في الإمارات بعد تكريم «تاتا للخدمات الاستشارية» بلقب أفضل شركة توظيف في الشرق الأوسط من قبل معهد «توب إيمبلويرز». كما فازت الشركة سابقاً بمسابقة محمد بن زايد العالمية للروبوت، وغيرها من النجاحات.

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